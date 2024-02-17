PLG／賽爾登「能切、能傳」個人能力好 但許總透露體能還未到位
富邦春節後加入有NBA經驗的賽爾登（Wayne Selden Jr.），以補強鋒線戰力，賽爾登（Wayne Selden Jr.）身高196公分、體重105公斤，擁有強悍突破能力與橫移速度，個人能力被評估相當不錯。不過賽爾登本周並未出賽，富邦總教練許晉哲賽後表示，這位新洋將的體能還不是處於最佳狀態，本周球隊怕他受傷，因此沒有安排他出賽。
記者黃建霖/臺北報導
近期因傷兵太多、而戰力大損的富邦勇士，今晚以73:96慘敗給福爾摩沙夢想家23分，兩隊在賽後記者會上都不約而同提到「大打小」之間的對位博弈，是決定此役勝敗的關鍵。許晉哲指出，富邦今晚沒辦法保持穩定的命中率，防守上又守不住夢想家小洋將德文馬布爾，球隊換了很多人去防，但只有第三節的石博恩守得比較好，坦言「無論是盯人、還是區域都守不住」，夢想家靠著這個錯位優勢，帶給球隊非常大的麻煩。
而相較於前一次交手，富邦今晚完全對不上德文馬布爾的原因在於自己的外線主力辛特力因傷缺陣，而新加入的賽爾登又還沒能出賽，這就導致他們沒有好的對位選擇，成為落敗重要原因。
至於今天賽爾登沒有出賽的原因，許晉哲表示，目前前者的體能還沒有調整好，所以這一周的比賽都不會上，主要是之前布朗大腿拉傷的殷鑑不遠，因此自己不敢貿然讓賽爾登上場，怕他打一場受傷，之後又要休很多周。
許晉哲強調賽爾登的個人能力和傳球能力都很好，確實是一名個人條件很出色的洋將。不過他也強調，洋將對於球隊的幫助主要還是看他與團隊的配合，個人好、與團隊不搭也沒用。
至於賽爾登可不可以銜接上辛特力的位置、或者富邦期待他扮演什麼樣的角色，對此許總表示：「要打了才知道，練球根本看不出來，現在就是知道他能切、能傳，但練球的強度看也不準，一切都要上場過才知道。」