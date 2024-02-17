納瓦尼屍體去哪了？家屬在太平間沒見到 發言人要求立即歸還遺體
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日驚傳在獄中猝逝，引發各界譁然。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）今（17）日表示，納瓦尼的母親已經收到官方發來的死亡通知，但家屬與律師前往官方聲稱存放遺體的太平間時，卻未能看到遺體。納瓦尼呼籲俄羅斯當局，儘速將遺體交給家屬。
記者倪浩軒/綜合報導
亞爾米許在X上發文表示，官方通知說納瓦尼的遺體存放在薩列哈德（Salekhard）的太平間內，然而，納瓦尼的母親與律師抵達時卻發現太平間沒有開放，撥打電話給太平間人員後，對方卻說納瓦尼的遺體並不在此處。
亞爾米許表示，「我們要求立即將納瓦尼的遺體交給他的家人。」
亞爾米許還指出，另一位納瓦尼的律師收到通知，稱納瓦尼的死因仍在調查，預計下周會獲得結果。不過亞爾米許批評俄羅斯當局只是在說謊，並找盡理由拖延交出遺體。
根據《衛報》報導，有人權團體聲稱，俄羅斯當局已在這兩天逮捕了至少212人，是自2022年9月以來最大規模的逮捕潮，2022年9月由於對烏克蘭戰爭的動員令不滿，共有1300多位走上街頭的抗議民眾被捕。
《BBC》報導指出，克里姆林宮正在採取行動，提前消除任何大規模集會的跡象，平息群眾可能的憤怒情緒，被逮捕的人數可能還會繼續增加。