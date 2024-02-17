嗆赴立院詢答！瘦肉精疑雲 林俊憲：少了盧秀燕合理嗎？
台中市府日前檢出台糖安心豚豬肉片中含有瘦肉精，中央緊急加驗706件肉品皆未檢出，強調國內豬肉供應鏈無污染風險。藍綠隔空駁火，國民黨團要求行政院長陳建仁赴立院專報，綠營則反嗆台中市府「天選之肉」，民進黨立委林俊憲今（17）日於社群平台表示，立法院的報告詢答，少了盧秀燕合理嗎？還沒上任的準總統，國民黨可以破壞憲政原則，要求來立院「即問即答」，反觀真正該來的人，卻護航躲在公務員後，開嗆「盧秀燕，出來打球。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，一個什麼政策都還沒做、因為根本還沒上任的準總統賴清德，國民黨就可以破壞憲政原則，要求他來立法院國情報告「即問即答」。然後瘦肉精事件，全國驗了700多個樣本，仍然只有台中市府那包「天選之肉」，所以調查真相的關鍵完全在中市府身上，「立院的報告詢答，少了盧秀燕合理嗎？」
林俊憲解釋，中市府補完釋字498號的下半段，「地方自治團體行政機關公務員，除法律明定應到會備詢者外，得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。」也就是說，這份解釋函的意旨，是立院可以依《憲法》邀請備詢，但本著尊重地方自治，決定參加與否的決定權在地方身上，跟由誰參加無關，不用模糊焦點。
最後林俊憲說，不該邀來詢答的人，國民黨硬要找，真正該來的人，卻護航她躲在公務員後面，「再說一次，盧秀燕，出來打球。」