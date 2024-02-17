川普因金融詐欺案遭重罰！分析：川普的商業帝國將遭受嚴重打擊

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川普去年面對檢方詢問時曾表示，自己手頭擁有4億美元的現金。考慮到川普身上還背負著其他官司，包括在女作家誹謗案中遭判賠8330萬美元，川普或許必須透過出售資產來籌錢，但愛面子的川普，肯定不樂意這麼做。川普已經揚言將上訴，不過上訴期間也會繼續累積利息且曠日費時，若最終判決未能翻轉，只會更增財務壓力。
另外，由於法院禁止川普與他的兩個兒子擔任任何紐約州公司的高階主管或董事，加上川普企業必須交由獨立監察員與獨立合規總監的監督，川普對自己家族企業的控制力將大大削弱。
《美聯社》報導指出，現金流失可能是川普所面臨最嚴重的打擊，雪城大學教授傑曼（Gregory Germain）表示，「我不認為川普有辦法像過去一樣繼續經營他的生意」。
另外值得注意的是，川普也被禁止在3年內向任何於紐約州註冊的金融機構申請貸款，這對於企業融資也是毀滅性的影響，未來若有人有意向川普提供貸款，恐怕也會考慮再三。
《BBC》報導指出，這次判決最重要的意義是，川普長期以來自我標榜為商業大亨，成功生意人的形象也深入人心，但卻被法院指責為是一個騙子，長期以來透過詐欺從而獲得更好貸款條件，這可能會讓川普的商業大亨形象遭受不可挽回的打擊。