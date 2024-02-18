倒數一天！全家拿鐵、美式買1送1　7-11卡布第2杯1元、拿鐵買2送1

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📍門市｜只到今天
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◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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📍APP優惠趣領優惠券｜只到今天
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)
◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）
◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）
🟡7-ELEVEN
📍LINE送禮｜兌換期為購買當日至50天止
◾卡布奇諾熱咖啡加1元多1杯，原價55元、特價29元，購買連結
📍LINE送禮｜今起至2月29日
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，原價65元、平均33元，購買連結
◾青梅冰茶買1送1，原價60元、平均30元，購買連結
購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。
「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券。
📍門市｜2月21日至3月5日
◾全系列燕麥飲品任選買2送1，包含燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、現萃茶燕麥奶茶。
📍APP｜2月21日至2月24日
◾大杯燕麥拿鐵、燕麥奶茶任5杯222元，原價75元、特價45元
◾黑糖珍珠撞奶6杯222元，原價60元、特價37元
◾GODIVA 迦納熱巧克力3杯222元，原價99元、特價74元
◾To b. by agnès b. 經典冰可可3杯222元，原價99元、特價74元