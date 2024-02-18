7-11、全家禮盒年後降價來了！全聯義美蛋捲119元：比好市多便宜

倒數一天！全家拿鐵、美式買1送1　7-11卡布第2杯1元、拿鐵買2送1

▲全家單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1剩今天，霜淇淋買1送1領券也只到今天；7-11則是今起指定通路購買卡布奇諾，第2杯1元優惠。。（圖／全家提供）
▲全家單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1剩今天，霜淇淋買1送1領券也只到今天；7-11則是今起指定通路購買卡布奇諾，第2杯1元優惠。。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商春節、開工優惠最後倒數！全家單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1剩今天，霜淇淋買1送1領券也只到今天；7-11則是今起指定通路購買卡布奇諾，第2杯1元優惠，還有21日起喝到元宵節，燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶買2送1，APP寄杯推出222元寄杯優惠，包括燕麥拿鐵5杯或黑糖珍奶6杯。

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🟡全家便利商店

📍門市｜只到今天
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾全家會員購買霜淇淋第2支5元，55折，原價49元、特價27

▲全家開工咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲全家春節後開工優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜只到今天
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋買1送1倒數最後一天，別忘先領券再慢慢吃！（圖／記者鍾怡婷攝）
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📍LINE送禮｜兌換期為購買當日至50天止

◾卡布奇諾熱咖啡加1元多1杯，原價55元、特價29元，購買連結

📍LINE送禮｜今起至2月29日

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，原價65元、平均33元，購買連結

◾青梅冰茶買1送1，原價60元、平均30元，購買連結

購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。

「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券。

▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11指定平台購買厚乳拿鐵有隱藏版買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜2月21日至3月5日

◾全系列燕麥飲品任選買2送1，包含燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、現萃茶燕麥奶茶。

📍APP｜2月21日至2月24日

◾大杯燕麥拿鐵、燕麥奶茶任5杯222元，原價75元、特價45元

◾黑糖珍珠撞奶6杯222元，原價60元、特價37元

◾GODIVA 迦納熱巧克力3杯222元，原價99元、特價74元

◾To b. by agnès b. 經典冰可可3杯222元，原價99元、特價74元

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