超商隱藏優惠！全家拿鐵、7-11紅茶「免費送」　一招結帳多折5元

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2月18日蝦皮網購平台下單，選7-11送大杯英式紅茶（熱）；全家送大杯經典拿鐵（熱），各限量8000組，送完為止。
2月18日當天下單並選擇超商取貨，且完成服務（不包含取消訂單、未取貨或退貨）即符合獲獎資格，序號將於3月1日以蝦皮APP推播發送，兌換期限自收到序號起至3月7日。
🟡全家取貨送優惠券
全家則是明（18）日起至23日前，門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇Let's Café小杯熱單品拿鐵25元開喝，或者15元吃經典原味熱狗（原價35元）、茶葉蛋8元（原價13元）優惠三
每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。
🟡7-11取貨送5元購物金
7-11即起至2月29日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。
本次安心取活動要特別注意！新規則改為需要在取包裹前，向店員報OPENPOINT會員，5元抵用券會直接存入APP，本次紙本券上不會出現序號，也就是說結帳前若忘記報會員，就無法領取5元購物金。