7-11、全家禮盒年後降價來了！全聯義美蛋捲119元：比好市多便宜

超商隱藏優惠！全家拿鐵、7-11紅茶「免費送」　一招結帳多折5元

▲全家限時5天，到門市完成包裹取件，就送限量優惠券，可選「熱單品拿鐵25元」，或者15元吃經典原味熱狗、8元吃茶葉蛋。（圖／全家提供）
▲全家限時5天，到門市完成包裹取件，就送限量優惠券，可選「熱單品拿鐵25元」，或者15元吃經典原味熱狗、8元吃茶葉蛋。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商取件優惠來了！2月18日蝦皮網購平台下單，選超商門市取貨，指定全家送大杯經典熱拿鐵、7-11大杯英式紅茶，各限量8000張。此外，7-11即起至2月29日前，報會員取包裹可獲得5元購物金，門市消費購物金可以折抵商品；全家則是限時5天，到門市完成包裹取件，就送限量優惠券，可選「熱單品拿鐵25元」，或者15元吃經典原味熱狗、8元吃茶葉蛋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-11、全家蝦皮下單送飲品

2月18日蝦皮網購平台下單，選7-11送大杯英式紅茶（熱）；全家送大杯經典拿鐵（熱），各限量8000組，送完為止。

2月18日當天下單並選擇超商取貨，且完成服務（不包含取消訂單、未取貨或退貨）即符合獲獎資格，序號將於3月1日以蝦皮APP推播發送，兌換期限自收到序號起至3月7日。

▲一日限定網購下單選7-11、全家取貨，免費送英式紅茶或熱拿鐵。（圖／翻攝自蝦皮購物）
▲一日限定網購下單選7-11、全家取貨，免費送英式紅茶或熱拿鐵。（圖／翻攝自蝦皮購物）
🟡全家取貨送優惠券

全家則是明（18）日起至23日前，門市完成包裹取件，即贈送優惠券，可選擇Let's Café小杯熱單品拿鐵25元開喝，或者15元吃經典原味熱狗（原價35元）、茶葉蛋8元（原價13元）優惠三選一。

每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，小白單遺失不得補發，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存／選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。

▲全家則是2月3日至7日前，以及2月19日至23日前門市完成包裹取件，即贈送優惠券。（圖／全家提供）
▲全家2月19日至23日前門市完成包裹取件，即贈送優惠券。（圖／全家提供）
🟡7-11取貨送5元購物金

7-11即起至2月29日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。

本次安心取活動要特別注意！新規則改為需要在取包裹前，向店員報OPENPOINT會員，5元抵用券會直接存入APP，本次紙本券上不會出現序號，也就是說結帳前若忘記報會員，就無法領取5元購物金。

▲7-11即起至2月29日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得5元購物抵用金。（圖／7-11提供）
▲7-11即起至2月29日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得5元購物抵用金。（圖／7-11提供）

倒數一天！全家拿鐵、美式買1送1　7-11卡布第2杯1元、拿鐵買2送1

寶可夢迷注意！全家、7-11「元宵節燈籠」免費送：皮卡丘剪影超萌

補班日咖啡優惠包！7-11美式25元限今天　全家拿鐵、星巴克買1送1

7-11《湯姆貓與傑利鼠》迎開學！50款周邊169元起　20吋娃娃399元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞