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中國漁船越界翻覆釀2死！國台辦喊一中　稱：不存在「限制水域」

▲中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自微博）
▲中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一艘中國漁船在14日下午1點左右，越界到金門北碇島東方水域捕魚，遭到我國海巡署驅離時，漁船不慎翻覆，船上4位人員落海，最終有兩人因而溺斃。對此，國台辦在17日晚間再度發出聲明，表示此事件引起中國各界強烈憤慨，強調海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，並稱「中國方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

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國台辦發言人朱鳳蓮2月17日晚間針對中國漁船翻覆案再度發生，表示2月14日發生的台灣方面「粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件」，引起中國各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂的『禁止、限制水域』一說。」

朱鳳蓮續指，中國方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視中國漁民生命財產安全的行徑也絕不容認。她也呼籲，「台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。」

最後，朱鳳蓮表示，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域，被我國金門海巡發現，對方漁船在追緝過程中翻覆，有2人搶救後不治。

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