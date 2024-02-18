當局籲勿上街！納瓦尼猝逝俄羅斯各地民眾哀悼　至少340人遭逮捕

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在納瓦尼死訊傳出後，俄羅斯各地城市都出現了哀悼人潮。不過莫斯科當局表示，知道網路上有人號召「參加莫斯科市中心的群眾集會」，已警告人們不要參加。在嚴格的反異議法律下，抗議活動在俄羅斯是非法的，當局特別嚴厲鎮壓支持納瓦尼的集會。
《路透社》鏡頭捕捉到了在聖彼得堡的哀悼活動。有抗議者在政治壓迫受害者紀念碑前擺放鮮花和蠟燭，還有人唱著讚美詩，有些人互相擁抱、哭泣。一名不願透露姓名的83歲婦女表示，「我為他（納瓦尼）和我們的國家感到非常遺憾。我很害怕。」但在讚美詩結束後，就傳出有30人遭到逮捕的情況。
據人權組織OVD-Info表示，自從納瓦尼去世以來，至少340人遭到逮捕。從邊境城市別爾哥羅德到位於北極圈內的沃爾庫塔都傳出有人遭到逮捕，其中遭逮捕人數最多的城市是聖彼得堡和莫斯科，分別有74人和49人遭到拘留。
報導指出，這是2022年9月以來最大規模的逮捕潮。2022年9月由於對烏克蘭戰爭的動員令不滿，當時有1300多位走上街頭的抗議民眾被捕。
OVD-Info表示，被逮捕人數可能比目前公開的人數還要更多，「我們只公布了我們有可靠了解並且可以公布其姓名的人。」《路透社》無法核實這一數字，俄羅斯警方拒絕發表評論。