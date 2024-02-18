股民看過來！台股暗藏過熱隱憂　投資採「保守謹慎」策略

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安聯投信台股團隊表示，但從目前產業狀況來看，原本對企業的獲利預估部分，並未出現較大的改變，所以接下來，不管是從評價面或技術面，如本益比、日線乖離率等指標，大盤都出現接近歷史經驗上曾經出現的過熱訊號，故短線上需要留意是否有過熱現象。
再就通膨部分，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會公布元月通膨數據，雖然其表現高於預期、以致美股出現較大波動，但若進一步解析構成美通膨數據的商品、住房與非住房服務類的三大塊，卻看出呈現極大差異化；譬如扣掉住房部分，通膨接近聯準會2%目標；只看商品的通膨，實已轉為負值、呈現通縮；換言之，消費動能受壓抑明顯影響到非必須消費的表現。
回到基本面、總體經濟環境或政策面，安聯投信台股團隊表示，整體環境基本上呈現中性，部分不確定因素消彌，不過台股走勢很大一部分還是受外部環境所牽動；就區域來看，台股和日股仍相對具吸引力；根據證交所統計，外資在龍年開市兩個交易日、分別買超562.57億、36.8億元。
在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，考量短線漲多、股價已充分反映假期間美股大漲和財報效應，調節賣壓勢必成為接下來牽動盤勢的部分壓力來源，加上漲勢仍主要集中在科技股、尤其是具AI、半導體等具有長線成長優勢的標的上，傳產股實際相對較弱，所以這段期間在選股時需相對保守謹慎；建議不妨以定期不定額、彈性扣款機制，以期在市場波動環境下從容布局。
就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，AI相關仍是市場注目焦點；但各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，今年有望溫和成長，產業成長集中於先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者；年後長線布局建議仍以IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等為主；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。