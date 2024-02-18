扣屍滅證？納瓦尼「離奇猝死」死因曝光　母親仍尋嘸遺體

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納瓦尼的母親柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）冒著零下30度的嚴寒前往北極流放地，要求返還遺體。柳德米拉已經接獲納瓦尼的正式死亡通知，死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。
納瓦尼「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）負責人日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示，在納瓦尼的律師和母親抵達流放地時，被告知納瓦尼的死因是猝死症候群（sudden death syndrome）。
報導指出，猝死症候群（SADS）是一個模糊的醫學名詞，意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。
柳德米拉於17日早上抵達監獄，要求返還遺體，等了2個小時後被告知，遺體已被送往監獄附近的沙萊喀特鎮（Salekhard），但當她抵達時，當地唯一一間太平間呈關閉狀態。納瓦尼的團隊表示，目前尚不清楚納瓦尼的遺體在哪裡。
納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）表示，在納瓦尼的律師提出詢問後，太平間回應，納瓦尼的遺體不在那裡。後來官員告訴他們，在當局完成調查前不會將遺體交給家屬。納瓦尼的團隊指稱納瓦尼是被人殺害，目前遺體下落未明，指控當局故意扣遺體，以掩蓋痕迹。