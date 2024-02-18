NBA／灰狼Edwards發出左手宣言！明星賽首秀將全場用「非慣用手」
NBA生涯首度入選明星賽的明尼蘇達灰狼「少主」愛德華茲（Anthony Edwards）在稍早前受訪時表示，自己將會在明星賽裡全程使用「左手」投籃，而Anthony Edwards的慣用手為右手。值得一提的是，Anthony Edwards確實也在近日的比賽中，融合了非慣用手的練習，而他在明星賽中會如何表現也令人相當期待。
記者林之越/綜合報導
本年度的明星賽將在台灣時間明（18）日早上9點在印第安納州開打，即將以西區替補參賽的Anthony Edwards為了參加技術挑戰賽，也提前抵達球場，並在接受NBA官方媒體訪問時，霸氣提出「左手宣言」。
可以看見片段中媒體先是詢問Anthony Edwards，這次在明星賽中是否有目標，或是想要嘗試的事情，他則回應道：「我會用左手投籃，整場比賽！」有趣的是，記者反問他這樣是否會降低自己的出手命中率，Anthony Edwards微笑表示：「這是明星賽，沒有投籃命中率。」語畢自己也開心地笑了出來。
Anthony Edwards作為灰狼「少主」近年表現穩定成長，2024年為他生涯的第4個賽季，就已經可以交出場均26.3分、5.2籃板、5.3助攻，外加1.2抄截的全明星級數據。
生涯首度參加全明星賽就發出有趣的「左手挑戰」，也讓外界對明星賽的開打更加期待。
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