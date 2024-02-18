陸船越界翻覆釀2死！趙少康憂兩岸關係害漁民 給賴清德一句勸
一艘陸籍「無船名」快艇越界在本（2）月14日下午1時許越界，因拒檢導致翻覆，船上4人落海，其中2人不幸溺斃，中國國台辦強烈譴責「嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」。對此，資深媒體人趙少康直言「賴清德還沒上任，兩岸就風波不斷，讓人對情勢越來越憂心，如果這樣的敵意螺旋不斷升高，受害的只會是人民。」
記者林莞茜／綜合報導
趙少康以「重建兩岸善意避免擦槍走火」為題表示，保護漁權是政府的責任，海巡署驅離越界捕魚的漁船天經地義，但是尺寸拿捏很重要，還應該有明確的驅離標準，更不該有國籍之分，遇大陸漁船越界就強力驅離，日本漁船就睜一隻眼閉一隻眼，損害的都是台灣漁民的權益。
趙少康提到，選舉期間他到金馬外島，的確有漁民向他反映，因為大陸漁民越界捕魚，讓生計受到威脅，畢竟海上沒有實體邊界，讓漁民不惜鋌而走險。民進黨政府上任八年來，軍機艦擾台、漁船越界捕魚或撈砂、大陸觀光客停止來台，賴清德還沒上任，就翻臉取消旅行團登陸承諾，發生這次不幸事件，讓兩岸關係雪上加霜，未來賴清德如果都用「以眼還眼、以牙還牙」的報復心態面對兩岸議題，難保不會有更嚴重的誤判或意外發生。
「仁者以大事小，智者以小事大」，趙少康奉勸賴清德放下意識形態吧，兩岸好好坐下來談，重建善意跟官方溝通管道，建立規則，雙方互相尊重、克制，台灣不要用意識形態對抗，中共也不要蠻橫硬幹，好好約束自己的漁船，大家都釋出善意，才能讓兩岸關係慢慢解凍，避免更大的悲劇發生，才是真正保護漁民的做法。