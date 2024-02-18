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NBA／技術挑戰賽溜馬隊奪冠！Haliburton致勝一擊　地主連3年封王

▲NBA技術挑戰賽地主溜馬隊奪冠。（圖／取自X）
▲NBA技術挑戰賽地主溜馬隊奪冠。（圖／取自X）

記者路皓惟/綜合報導

2024年NBA全明星周第3天賽程於今（18）日展開，「技術挑戰賽」率先登場，地主溜馬接連第一關接力、第二關3點傳球拿下200分積分，但全明星隊贏下5點投籃一舉扳平戰局，兩隊將透過「Logo Shot」驟死賽一決勝負，最終地主溜馬隊拿下技術挑戰賽冠軍，連續3年都由地主隊封王。

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技術挑戰賽參賽名單：

選秀狀元隊：Anthony Edwards、Paolo Banchero、Victor Wembanyama
地主溜馬隊：Tyrese Haliburton、Bennedict Mathurin、Myles Turner
全明星隊：Scottie Barnes、Tyrese Maxey、Trae Young

技術挑戰賽規則：

技術挑戰賽共有三輪比總積分，第一輪3支隊伍要比團隊接力，包括傳球、障礙運球和投籃，隊伍必須爭取最快時間，勝者獲得100分；第二輪為三點傳球，在30秒內每成功一次傳球就會獲得分數，勝者獲得總共100分；第三輪為團隊5點投籃，在60秒內，球員將在球場的5個位置投籃，難度越高獲得的分數越多，獲勝隊伍獲得200總分。

如果三輪結束之後，出現平手的狀況，將進行中場投籃「Logo Shot」驟死賽，當投進一球停止計時，最快投進的球隊將贏得比賽。

溜馬力壓群雄奪冠，地主連3年勝出

第一輪團隊接力項目，全明星隊打頭陣，Scottie Barnes運球、Tyrese Maxey搞錯路線都浪費一些時間，最終以1分18秒完賽。緊接登場的是選秀狀元隊發揮不佳，時間到點未能完賽。地主溜馬壓軸上陣，幾乎完美發揮，Tyrese Haliburton最後還秀了胯下換手灌籃，以1分7秒時間順利首關搶下100分積分。

第二輪三點傳球項目，全明星隊與地主溜馬隊同為74分，兩隊進行PK加賽決勝負，最終地主隊以92：90力壓全明星隊，再搶下第二關的100分積分。

第三輪60秒5點投籃考驗球員準度，全明星隊率先上陣拿下33分，狀元隊手感冰冷命中率不佳僅得到19分，不料地主隊沒能頂住壓力只有拿下11分，全明星隊獲得200分積分。

由於溜馬隊與全明星隊戰成平手，兩隊進行「Logo Shot」驟死賽，全明星隊花了58.8秒，而溜馬Haliburton投進致勝球終結比賽，地主拿下本屆技術挑戰賽冠軍。此外，自2022年NBA技術挑戰賽改為目前的3項新制玩法後，地主球隊連續3年都在技術挑戰賽封王。

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