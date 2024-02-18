NBA／技術挑戰賽溜馬隊奪冠！Haliburton致勝一擊　地主連3年封王

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選秀狀元隊：Anthony Edwards、Paolo Banchero、Victor Wembanyama
地主溜馬隊：Tyrese Haliburton、Bennedict Mathurin、Myles Turner
全明星隊：Scottie Barnes、Tyrese Maxey、Trae Young
技術挑戰賽規則：
技術挑戰賽共有三輪比總積分，第一輪3支隊伍要比團隊接力，包括傳球、障礙運球和投籃，隊伍必須爭取最快時間，勝者獲得100分；第二輪為三點傳球，在30秒內每成功一次傳球就會獲得分數，勝者獲得總共100分；第三輪為團隊5點投籃，在60秒內，球員將在球場的5個位置投籃，難度越高獲得的分數越多，獲勝隊伍獲得200總分。
如果三輪結束之後，出現平手的狀況，將進行中場投籃「Logo Shot」驟死賽，當投進一球停止計時，最快投進的球隊將贏得比賽。
溜馬力壓群雄奪冠，地主連3年勝出
第一輪團隊接力項目，全明星隊打頭陣，Scottie Barnes運球、Tyrese Maxey搞錯路線都浪費一些時間，最終以1分18秒完賽。緊接登場的是選秀狀元隊發揮不佳，時間到點未能完賽。地主溜馬壓軸上陣，幾乎完美發揮，Tyrese Haliburton最後還秀了胯下換手灌籃，以1分7秒時間順利首關搶下100分積分。
第二輪三點傳球項目，全明星隊與地主溜馬隊同為74分，兩隊進行PK加賽決勝負，最終地主隊以92：90力壓全明星隊，再搶下第二關的100分積分。
第三輪60秒5點投籃考驗球員準度，全明星隊率先上陣拿下33分，狀元隊手感冰冷命中率不佳僅得到19分，不料地主隊沒能頂住壓力只有拿下11分，全明星隊獲得200分積分。
由於溜馬隊與全明星隊戰成平手，兩隊進行「Logo Shot」驟死賽，全明星隊花了58.8秒，而溜馬Haliburton投進致勝球終結比賽，地主拿下本屆技術挑戰賽冠軍。此外，自2022年NBA技術挑戰賽改為目前的3項新制玩法後，地主球隊連續3年都在技術挑戰賽封王。
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