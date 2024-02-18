影／山本由伸練習狂飆155公里！隊友Freeman直呼：他變化球太可怕
12年3.25億美元（約新台幣101億元）天價合約加盟洛杉磯道奇的日籍投手山本由伸終於正式站上投手丘！在山本由伸首次參與道奇春訓的「Live BP」（實戰投打練習），面對隊內豪華打線豪不客氣，總共投出28球，只被敲出1支安打，最快更飆出155公里，隊友弗里曼（Freddie Freeman）在練習後也稱，他的變化球太可怕了。
記者林之越/綜合報導
山本由伸這次參與實戰投打練習，前後分別對上道奇隊的Freddie Freeman、貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）、馬格特（Manuel Margot）、海沃德（Jason Heyward）和巴恩斯（Austin Barnes），球隊打線中的核心幾乎都有參與。
面對這6名打者，山本由伸總計投出28球，被敲出1支安打，最快將球速飆到155公里，其中包含內外角球還有多種變化球，隊友也都給予山本由伸相當高的評價。
完成練習後山本由伸接受訪問表示，「給自己的表現評價85分，比預期的還要來得好。」並且補充道：「因為對面有打者，所以讓我能夠更集中投球。」
上賽季敲出29轟的隊友Freddie Freeman對山本由伸的投球讚譽有加，他表示：「在這麼多人的關注下迎來首次投球，他還是表現了相當穩定的控球，而且他的變化球很可怕，不管我怎麼誇獎都不夠。」
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