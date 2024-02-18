明迎「雨水」節氣！命理師：將是2024命運分水嶺　戴3種飾品補運

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邱彥龍說明，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報強的人今年會覺得開年就很順利，好消息如期而至，好像過往的努力終開花結果，不論人氣、名氣或財氣都暴漲，感覺一身輕準備大展身手。
但業力強的人，一開年就會覺得壓力很大，所有不好的人、事、物都一起爆發，全身不舒服，心情也受影響。邱彥龍建議，除了拜拜或轉運之外，必須明白，通常有問題的地方就是業障所在，尋找問題根源，勇敢面對突破，一樣能讓自己蒸蒸日上。
「雨水」節氣未來16天注意情勒
邱彥龍表示，「雨水」節氣這16天裡，火星和金星合象陸續刑木星與天王星，要注意情感勒索會影響到工作，最好不要被同事、朋友影響，能省掉不少麻煩事，但也不要特立獨行，否則將寸步難行，只要順著國家政策或公司規定走，就可如同站在風口上一樣，獲得很大助力。
健康方面，則要注意流感、新冠等肺部、呼吸道問題仍在高峰，另外，神經系統、開刀、血光、異地意外受傷、肝炎、筋骨、腿部、腸胃、酗酒等健康問題，也要多加注意。邱彥龍強調，「雨水」期間太陽、土星、金星、水星是最旺的星，有利於農礦產、建築地產、製造業、紡織製衣業、娛樂文化產業、傳媒業、進口貿易、印刷、塑膠產業、玄學宗教業及醫療等15種產業發展。
「8星座」雨水運勢起飛
另外，有8星座或上升星座擁有好運勢，包括雙魚、雙子、水瓶、摩羯、巨蟹、射手、處女跟獅子座，只要懂得努力發揮所長，補足自我不足，就會比別人更容易心想事成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。