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明迎「雨水」節氣！命理師：將是2024命運分水嶺　戴3種飾品補運

▲周一是2024「雨水」節氣，將是命運的分水嶺，可多配戴「黃金、玉石、寶石」飾品補運，或多祭拜求平安、逢凶化吉。（圖／取自Unsplash）
▲周一是2024「雨水」節氣，將是命運的分水嶺，可多配戴「黃金、玉石、寶石」飾品補運，或多祭拜求平安、逢凶化吉。（圖／取自Unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

明（19）日迎來「雨水」節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的「雨水」節氣很特別，將是一個命運的分水嶺。太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報與業障同時到位，大好大壞落差很明顯。在「雨水」節氣未來16天，受火星和金星合象刑木星與天王星影響，情感紛爭比較多，建議配戴「黃金、玉石、寶石」飾品補運，或可多拜關聖帝君、玄天上帝、土地公，可逢凶化吉。

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2024「雨水」節氣　大好大壞將分明

邱彥龍說明，太陽、土星、水星合象位於雙魚宮，福報強的人今年會覺得開年就很順利，好消息如期而至，好像過往的努力終開花結果，不論人氣、名氣或財氣都暴漲，感覺一身輕準備大展身手。

但業力強的人，一開年就會覺得壓力很大，所有不好的人、事、物都一起爆發，全身不舒服，心情也受影響。邱彥龍建議，除了拜拜或轉運之外，必須明白，通常有問題的地方就是業障所在，尋找問題根源，勇敢面對突破，一樣能讓自己蒸蒸日上。

▲龍山寺走春人潮、祭拜、拜拜配圖。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲「雨水」期間可多拜關聖帝君、玄天上帝、土地公，祈求平安。（圖／記者朱永強攝）
「雨水」節氣未來16天注意情勒

邱彥龍表示，「雨水」節氣這16天裡，火星和金星合象陸續刑木星與天王星，要注意情感勒索會影響到工作，最好不要被同事、朋友影響，能省掉不少麻煩事，但也不要特立獨行，否則將寸步難行，只要順著國家政策或公司規定走，就可如同站在風口上一樣，獲得很大助力。

健康方面，則要注意流感、新冠等肺部、呼吸道問題仍在高峰，另外，神經系統、開刀、血光、異地意外受傷、肝炎、筋骨、腿部、腸胃、酗酒等健康問題，也要多加注意。邱彥龍強調，「雨水」期間太陽、土星、金星、水星是最旺的星，有利於農礦產、建築地產、製造業、紡織製衣業、娛樂文化產業、傳媒業、進口貿易、印刷、塑膠產業、玄學宗教業及醫療等15種產業發展。

▲職場也是PUA的「好發地」，主管會先對員工畫大餅，再透過否定、壓榨等手段，摧毀員工自尊心。（示意圖／pixabay）
▲「雨水」期間不要被同事、朋友影響，別讓情感勒索影響到工作。（示意圖／取自Pixabay）
「8星座」雨水運勢起飛

另外，有8星座或上升星座擁有好運勢，包括雙魚、雙子、水瓶、摩羯、巨蟹、射手、處女跟獅子座，只要懂得努力發揮所長，補足自我不足，就會比別人更容易心想事成。

▲12星座本周運勢出爐。（圖／取自Unsplash）
▲8星座或上升星座在「雨水」節氣期間擁有好運勢。（圖／取自Unsplash）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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