林千又下週赴美療傷！曬出精神科藥單 最後喊話：家暴零容忍
31歲女星林千又和賴姓富商男友近日起爭執，怒控對方動粗，又盜走家中14個包包，損失高達600萬元台幣，家裡遭闖入變得凌亂不堪，讓她身心俱疲、憤怒提告，兩人昨到警局說明各說各話，家暴案一時難以平息，她昨（17）日在IG限時動態曬出藥單，透露為此事到精神科就診，有焦慮、失眠狀態，預告下週即將赴美國休養療傷，暫離這場感情風波。
記者江芷稜／綜合報導
林千又和賴男交往3年多，多次被偷拍互動親密，因對方已婚身分，她一度飛到美國逃避，在對方苦苦追求下返國，賴男去年8月離婚，給了前妻1億元贍養費，雙方關係逐漸搬上檯面。不過，賴男曾酒後動粗，導致她渾身是傷，林千又曬出全身滿是瘀青照片，痛訴對方允諾送車補償，又寫下10點承諾不再動手，最後卻失信。
林千又昨晚在限時動態上傳藥單，表示為此事去精神科就診，自己狀況不太好，強調之後都交由司法處理，不會再心軟撤告，她宣告下週離開台灣，赴美國調養身體，「家暴零容忍，毀滅我家，也無法原諒」、「這會是我最後一次回應，開（該）講的都講了，之後不會再回應。」
不過，被指控家暴的賴男似乎也有不滿，他昨日到警局說明，飛奔似逃離現場，被媒體拍到滿臉傷痕，看來傷勢也不輕，賴男對犯罪坦言不諱，坦承有拿走林千又的包包，但彼此是同居關係，他表示5萬元房租是自己支付，林千又擁有的精品包都是他購入送給女方的，如今不想送了，才會憤而將禮物都帶走，最後在17日將拿走的物品全數放回租屋處了。
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