MLB／大谷化身孩子王！ 與隊友Freeman兒子合照　兩人互動也曝光

美國職棒MLB日籍二刀流好手大谷翔平，今(18)日根據訓練規畫表定為休息日，並未進行打擊練習，僅進行個人自主訓練，大谷翔平也在道奇隊的春訓基地，化身成為「孩子王」，與隊友Freddie Freeman的小孩親密互動，兩人隨後也留下超有愛合影，畫面一出也讓許多球迷羨慕不已，並紛紛表示「這是多麼甜蜜的時刻」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據美媒報導，今天除了Freddie Freeman的長子查理Charlie，還包括先前禮讓背號給大谷翔平的Joe Kelly兒子Knox，也都隨著爸爸出現在春訓基地。大谷翔平抵達球場之後，美媒也捕捉到大谷與兩名小男孩，在練習場互動的親密畫面，大谷親切地幫Knox在帽子上簽名，至於Charlie則是與大谷一同合照留做紀念。而這次碰面，其實不是大谷翔平第一次與Freddie Freeman的長子Charlie碰面，早在2021年MLB明星賽上，大谷就與Charlie見過面，今天再度見到他時，大谷則是用英文問候Charlie：「嘿，Charlie！HOW ARE YOU？（你好嗎？）」，而現年7歲的他看起來相當害羞，並沒有直接回答大谷翔平，但當大谷在進行個人訓練時，Charlie則是與Knox兩人整天都跟在大谷身後，默默地看著這名超級球星訓練，三人隨後也一同玩皮球，畫面相當可愛。「當年明星賽上，Charlie就與大谷翔平見過面，當時我還在勇士隊。現在加入道奇隊之後，大谷還是一直都記得我兒子的名字，他不僅是相當偉大的棒球選手，在球場下也是個非常好的人。」Freddie Freeman說到。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 MLB／大谷翔平專注打擊恐難奪國聯MVP？美媒稱：失去雙向威脅能力MLB／炸裂大谷翔平！狂敲13轟、夯150公尺特大彈 教練直呼太扯了MLB／沒了大谷翔平！採訪天使記者「50人剩3人」 媒體嘆不期不待MLB／大谷翔平道奇首秀倒數！狀態近乎完美 教頭被揮棒力量震撼