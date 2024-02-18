NBA／大鳥柏德喊話不要再抱怨LeBron了！他已是史上最佳球員之一
NBA波士頓塞爾提克隊傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）近日參與一檔談話性節目，和另外兩位前NBA球星湯瑪斯（Isiah Thomas）、米勒（Reggie Miller）對話時提到，希望大家不要再抱怨「詹皇」LeBron James了，應該好好享受他還在場上的時間，因為LeBron James是史上最佳球員之一。
記者林之越/綜合報導
美國電視台《TNT》為了迎接印第安納州的明星賽周末，所特別製作的談話性節目，邀請「大鳥」Larry Bird、底特律活塞和印第安納溜馬的傳奇球星Isiah Thomas、Reggie Miller進行對談。
在訪談中，Larry Bird提到了自己對於LeBron James的看法，他表示：「我告訴大家不要再抱怨LeBron了，他的表現非常不可思議，請好好享受他還在球場上的時間。」並認為：「他就算不是歷史最佳球員，也絕對是最佳球員之一。」
參與節目的3人其實都和這次主辦明星賽的印第安納溜馬有所關聯，Reggie Miller作為溜馬隊史指標性人物，目前仍握有隊史最高的25,279得分紀錄。而另外兩位，Larry Bird、Isiah Thomas則都是曾擔任過溜馬隊總教練。
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