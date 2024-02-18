台北燈節、台中燈會「警花燈」PK！女警「秀賢」變元宵人氣主燈
元宵節將至，台北燈節、台中燈會相繼開跑，主燈亮相後話題不斷，沒想到連值勤員警都成「嬌點」。台中燈會在台中水湳中央公園登場，台中市警局粉專分享現場交管人員疏導照片，不過網友重點全歪樓，目光全集中在神似韓國女星秀賢的警花身上。而台北燈節也有波麗士亮點，賞花燈瞬間變成賞警花。
記者黃韻文／綜合報導
台中市警察局局長室粉專「TCPB 局長室」17日發文，提醒民眾2024中臺灣元宵燈會開跑，中央公園滯洪池水域化身為劇場舞台，2月16日至2月25日將進行交通管制。而員警也進駐燈會現場指引方向，進行人流疏導。
不過眾人目光全集中在貼文內的女警身上，只見帶著警帽、紮著長馬尾的女警，即使身穿員警制服及反光背心，清秀氣質仍吸住觀眾眼球，連「TCPB 局長室」小編都認為該女警長得像韓國女星秀賢，立刻引起熱議。
賞花燈變成賞警花，網友大讚女警「秀賢」不輸韓星，更漂亮、自然，紛紛敲碗想看警花，小編還打趣回應：「通緝犯帶多一點，應該有機會」。不過有人點出該女警沒有臂章編號，懷疑是臨演，「TCPB 局長室」也解釋，為了避免當事人困擾，才刻意塗掉臂章編號。
無獨有偶，「臺北波麗士」粉專也分享17日台北燈節開展照片，提及以科技觀測人潮車流，執行維安交管，確保大型活動順利。但最搶版面的不是市長蔣萬安，而是持槍帥氣的維安人員，以及可愛的短髮女警，湧入不少留言急喊：「我可以」。