韓國瑜明召集朝野協商！藍綠傾向開議日先食安報告 後施政總質詢
在歷經國民黨提議召開臨時會涉「違憲」爭議後，立法院長韓國瑜敲定，明（19）日將邀朝野協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題進行專案報告的形式進行討論。國民黨團表示，目前傾向20日開議當天陳建仁再來專案報告，總質詢延後進行；民進黨團也表示，本來就希望讓陳建仁開議當天用專案報告方式對食安爭議說明。
記者林怡昕／台北報導
原本立法院朝野黨團已經確定，第11屆第一會期將於20日開議，且開議當天將邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，不過國民黨卻又拋出，要在17日舉行臨時會，邀請陳建仁就食安爭議報告，遭韓國瑜以「程序和時間考量」擋下，昨天國民黨立法院黨團總召傅崐萁更表示要求召開「臨時會」是誤植文書，一切尊重韓國瑜裁示，最終，敲定將於明天進行朝野協商。
國民黨總召傅崐萁說，20日當天陳建仁再來專案報告，國民黨也願意接受；國民黨首席副書記長林思銘表示，國民黨團初步希望20日請陳建仁院長來做專案報告，總質詢則延到23日來進行。
民進黨團幹事長吳思瑤則說，黨團過年前就建議讓陳建仁開議後備詢，或用專案報告方式進行，再讓施政報告總質詢延後，這是合理可行的方案。
至於民眾黨團，民眾黨立委陳昭姿說，哪一天進行食安報告，仍要看週一協商結果。