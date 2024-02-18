中職／樂天桃猿拚終止10連敗！羅德推「第一指名」唐川侑己先發
樂天桃猿今（18）日將再度迎戰羅德，雙方在亞洲門戶交流戰，已經是第7年在石垣島進行賽事，樂天桃猿要拚終止10連敗，就要靠「復仇者」鈴木駿輔先發，他是今年從日本獨立聯盟轉戰中職的洋將，鈴木駿輔過去在日本苦無機會進入日職殿堂，但他被稱為「獨聯第一」投手，羅德隊也推出2007年「第一指名」的唐川侑己先發。
記者吳政紘/石垣島報導
樂天桃猿過去交手羅德隊都是勝少敗多，含前身Lamigo桃猿，歷年交手總戰績為5勝16敗，最後一次贏球是2017年，之後就一路輸到2024年，但石垣島交流的不是只有比賽，還有訓練跟對棒球的看法。
樂天先發打序有點微調，前六棒跟昨天一樣，林政華、李勛傑、林耀煌、邱丹、陳佳樂、馬傑森、七棒開始改由楊家勝、毛英傑、杜禹鋒等人擔任先發。
馬傑森連續2天先發，二壘則是小將杜禹鋒，楊家勝持續鎮守三壘。
樂天先發投手鈴木駿輔，而羅德隊先發打序如下：
棒次 姓名 守位
1 友杉篤輝 游
2 角中勝也 DH
3 山本大斗 右
4 山口航輝 左
5 井上晴哉 一
6 菅野剛士 中
7 大下誠一郎 三
8 金田優太 二
9 植田將太 捕
先發投手 唐川侑己
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