NBA／談Curry歷史定位！「甜瓜」給出這評價　如同Duncan之於馬刺

影／不愧是灌籃王！McClung飛越Shaq反手爆扣　唯一滿分奪二連霸

▲NBA灌籃王Mac McClung衛冕成功，在灌籃大賽奪二連霸。（圖／取自社群媒體X）
▲NBA灌籃王Mac McClung衛冕成功，在灌籃大賽奪二連霸。（圖／取自社群媒體X）

記者路皓惟/綜合報導

2024年NBA全明星周如火如荼在印第安納盛大舉辦，今（18）日上演技術挑戰賽、三分球大賽與灌籃大賽，灌籃大賽壓軸登場，去年冠軍McClung技驚四座，再次為觀眾呈現力與美的灌籃，決賽最後一灌以50分滿分之姿拿下灌籃大賽冠軍，在灌籃大賽完成二連霸。

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灌籃大賽參賽名單：

Jaylen Brown（波士頓塞爾提克）
Jaime Jaquez Jr.（邁阿密熱火）
Mac McClung（奧西拉魔術，衛冕冠軍）
Jacob Toppin（紐約尼克）

灌籃大賽規則：

像往常一樣，灌籃大賽將作為全明星周六之夜的壓軸活動，並且回歸標準賽制，每位參賽者在第一輪將進行兩次灌籃，5位評審將針對參賽者每次的灌籃給予6到10分的評分，灌籃最低分為30分，滿分為50分，第一輪中總分最高的兩位灌籃手將晉級到冠軍賽。

Mac McClung唯一滿分，灌籃大賽二連霸

Jaime Jaquez Jr.第一灌找來「俠客」Shaquille O'Neal（歐尼爾），上演飛越Shaq的爆扣，但招式並不新穎獲得47.4分，接著Jacob Toppin第一灌與哥哥、2022年的灌籃大賽冠軍Obi Toppin合作，在拿球後反手扣籃，獲得47.8分。

輪到Jaylen Brown登場，致敬1985年奪冠的「風車灌籃」Dominique Wilkins，獲得裁判一致好評，拿下48.8分。隨後，尋求衛冕的Mac McClung出招，在從搭檔頭頂上拿球後，空中自拋背身反手灌籃，堪稱最精彩的一灌，評審Darnell Hillman卻不買帳，僅給出46分，平均分數48分。

第二灌Jaquez Jr.灌籃力道似乎不足，分數46.8分，Toppin轉身胯下換手灌籃拿下47.2分，McClung展現力與美呈的灌籃獲得49.4高分，Brown第二灌找來隊友Tatum，隊友在籃下拋球，他飛過椅子上方，想模仿Dee Brown)的單手遮眼灌籃，雖然是灌完才遮眼完成度不足，但仍獲得47.6分順利晉級決賽。

灌籃大賽決賽Brown對決McClung，由McClung先灌，他換上Brewster 5號球衣致敬Terrence Clarke，這一灌獲得48.6分，McClung飛越兩個人，霸氣一扣博得滿堂彩，也得到48.8分。

第2回合的較量，Brown再找幫手Donovan Mitchell，還戴上閃亮的水鑽手套，在從頭頂拿球後，飛過Mitchell用左手灌籃，評審給出49.2分。最後，McClung也找來Shaq幫忙，這回他同樣要上演飛越灌籃戲碼，在滿場球迷鼓譟聲中，順利完成飛越反手灌籃美技，獲得評審一致肯定，拿下唯一50分滿分，成功衛冕灌籃王。

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