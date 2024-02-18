瘦肉精風波綠委提盧秀燕立院備詢 蔣萬安批亂套：那把王世堅還我
瘦肉精風波未歇，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨當面要求行政院長陳建仁，針對蔡政府八年食安問題總檢討，並赴立院專案報告，陳建仁也同意赴立院報告8年來的食安進度。然而立委林俊憲則主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。對此，台北市長蔣萬安表示，如果立法院可以質詢地方首長，那議會是不是可以質詢行政院長？他批評，「這完全是亂的套路，不符合憲法相關體制。」
記者邱新博／台北報導
林俊憲16日透過臉書發文，調侃要再給國民黨上一堂《憲法》課，依據憲法67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」等開議後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。
蔣萬安今天出席台北隊共識營之前接受媒體聯訪，他表示，如果盧秀燕要到立法院備詢，那最近現實發生其他食安的議題，包括高雄的辣椒粉，是不是也要到立院備詢？如果立法院可以來質詢地方首長，議會是不是可以質詢行政院長？「這完全是亂的套路，不符合憲法相關的體制。」
蔣萬安說，台中市政府昨天也表明願意到立院說明，而不是備詢；他提及，自己過去在立法院也擔任過非常多次召委，很多議題牽涉到地方機關，會邀請地方政府來，但是當他們上台，一定是請立委下來，讓地方政府代表做說明，絕對不接受立委的備詢，這才符合現在的體制。
蔣萬安表示，所以如果真如林俊憲所講要邀請地方首長備詢，那議會是不是能後質詢行政院長，「還是把王世堅還給我們，讓他留在議會就可以質詢行政院長？不是如此」所以一切還是要依照憲法規定。