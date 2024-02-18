昆凌同框泰勒絲爸爸！曝光聊天內容：人很Nice 爽坐C位看演唱會
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的魅力連亞洲天王周杰倫（周董）也淪陷，周董昨（17）日在IG分享朝聖泰勒絲墨爾本演唱會的照片，稱自己來觀摩，老婆昆凌還同框泰勒絲爸爸，透露兩人聊天內容，稱讚對方：「人很Nice！」
記者楊穎軒／綜合報導
周杰倫夫妻和親友昨天現身泰勒絲澳洲演唱會現場，一行人被泰勒絲團隊安排坐在舞台正中間、音控區旁的VIP位置，周董發文感謝之餘，大讚外場音控效果很棒，昆凌也釋出巧遇泰勒絲父親Scott Kingsley Swift的合照，寫下：「開心遇到Taylor 的爸爸，人很Nice 的跟我們解釋一些歌曲的由來！」
昆凌夫婦再次展現雄厚人脈，貼文不到半天吸引7萬人按讚，「居然和哥去看taylor演唱會了」、「哇！好羡慕啊」、「昆昆真lucky」、「太嫉妒了」、「跟著老公一起去的，不用搶票真好」、「媽呀！跟大嫂看同一場」、「杰倫真的陪妳去做任何妳想做的事情，永遠幸福！」
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