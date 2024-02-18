NBA／76人傳奇「A.I.」艾佛森和Tyrese Maxey碰面！新舊戰神傳承
費城76人隊後場砍分大將馬克西（Tyrese Maxey）在明（18）日將出席生涯首次的NBA全明星賽，他利用這短短的幾日休假，拜訪了76人的傳奇球星「A.I.」艾佛森（Allen Iverson），而兩人見面也被外國媒體比喻成是費城「戰神」稱號的傳承。
記者林之越/綜合報導
根據76人官方推特發出的影片可以看到，Tyrese Maxey和Allen Iverson見到面後，先是向他介紹了自己的媽媽、祖母，Allen Iverson也對Tyrese Maxey祖母說她有個好孫子，場面相當融洽。
Tyrese Maxey在首輪第21位被76人選中，首賽季未獲得太多上場空間，表現相對一般，但進入第二年後迎來爆發期，年年突破自己的賽季場均得分，2024年截至明星賽前每場比賽可以拿下25.7分、3.7籃板、6.4助攻的優質數據。
外媒認為，Tyrese Maxey只有188公分的身高，除了外線命中率高達3成78外，再加上他勇於切入內線進攻籃筐，這樣的打法很難不讓人聯想到當時的76人「戰神」Allen Iverson，所以這次二人的碰面才讓國外的76人球迷感到如此驚喜。
Allen Iverson生涯雖然沒有拿下冠軍，但留下許多輝煌紀錄，總共11次進入明星賽，4次拿下得分王，且被評選為NBA 75大球星，2001年更是單獨帶領76人打進總冠軍賽。
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