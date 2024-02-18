MLB／前途無量！林昱珉被預測為新秀投手第10名 美媒也給出評價
美國職棒MLB台灣好手林昱珉前途無量！隨著大聯盟新賽季即將到來，各大MLB網站也紛紛針對30支球隊新秀，做出預測與給出排名。《FanGraphs》網站按照慣例，使用預測系統「Zips」做出新秀排名，現效力於亞利桑那響尾蛇隊小聯盟的台灣好手林昱珉，獲選為百大新秀第40名、單就投手部份則是高居第10名。
記者陳品翔/綜合報導
根據預測系統「Zips」列出的2024年百大新秀榜，排行第1的是道奇隊日本好手山本由伸、第2則是金鶯隊超級新人游擊手Jackson Holliday、響尾蛇游擊大物勞拉爾（Jordan Lawlar）排在第3，至於日本左投、有「台灣殺手」之稱的今永昇太排在第5，巨人南韓外野手「風之孫」李政厚，則是排在第15名位置，台灣好手林昱珉則是排名在第40，單就投手部份，林昱珉則是高居第10名。
林昱珉雖然不在開季的40人大名單之內，但仍舊獲得亞利桑納響尾蛇邀請，得以參加大聯盟春訓。昨（17）日也是林昱珉首次進行實戰牛棚練投，他也穿上背號89號的響尾蛇球衣，林昱珉作為響尾蛇農場排名高居第1的投手，雖然開季就能在大聯盟出賽的機率並不高，但他的潛力也吸引眾多當地媒體興趣，紛紛進行拍攝、報導。
根據美媒透露，亞利桑那響尾蛇前4號先發大致底定，Zac Gallen將扛下頭號先發、隨後則是老將Merrill Kelly、Eduardo Rodríguez，以及上個賽季在季後賽備受重用的Brandon Pfaadt。而5號先發目前則是開放競爭，以左投Tommy Henry和右投Ryne Nelson被看好最有機會能夠搶下。
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