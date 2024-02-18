影／Curry戰勝「女Curry」Sabrina！狂飆29分 拿下三分對決勝利
NBA史上頭一回！「史上最佳射手」Stephen Curry在全明星周特殊三分球挑戰賽上對決「女Curry」Sabrina Ionescu，最終Curry投出29分，硬是壓過Sabrina的26分，拿下這次「男女三分球較量」的勝利。
記者黃建霖/綜合報導
Sabrina Ionescu在上一屆WNBA三分球大賽上，一度創造連續命中20球的紀錄，決賽總計只投丟2球，得到了37分，也締造了NBA與WNBA三分球大賽史上的最高得分紀錄。
而Curry自然更不用說，不但生涯2次贏得三分球大賽冠軍（2015、2021），而且也是NBA史上例行賽、季後賽命中三分數最多；史上單季命中三分球數最多；史上單場命中10顆以上三分球次數最多等紀錄的保持人。
Sabrina Ionescu這一次採用NBA等級的三分線，相當有骨氣地公平地和Curry進行比賽，而她也展現驚人準度，前兩輪居然只丟了1球，最終投出了平本屆三分球大賽冠軍Damian Liillard決賽投出的26分。
而Curry頂著不能輸的壓力上場投，結果他還是展現史上最佳射手的實力，最後一輪超準，投出29分的表現，力退Sabrina Ionescu，贏得了這次的較量。