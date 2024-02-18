有圖／台北燈節算什麼？歷年最醜花燈是「它」　曾讓柯文哲很焦慮

赴陸旅行團停招！觀光署引這法條解釋　新科藍委批：誤用法律

▲國民檔立委翁曉玲說，觀光署引用錯誤法律。（圖／國民黨提供）
▲國民檔立委翁曉玲說，觀光署引用錯誤法律。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

政府原已同意在3月開放台灣團赴大陸旅遊，但年前突然宣布禁止，昨天行政院長陳建仁更挨批，此舉於法無據，觀光署也急援引「發展觀光條例」、「旅行業管理規則」澄清。對此，國民黨立委翁曉玲今（18）日直指，這根本是誤用法律，痛批觀光署強詞奪理實不可取。

觀光署解釋，近日各界關心6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為，觀光署是依據「發展觀光條例」第53條第1項：「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」，以及「旅行業管理規則」第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」辦理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業之經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

對此，翁曉玲質疑，「團客會損害國家利益？ 難道散客就不會 ？」觀光署強詞奪理， 誤用法律，硬拗態度實不可取。

翁曉玲直言，引用這樣的法源，豈不是在說旅遊業者組團去大陸就是在損害國家利益？但他們究竟是損害何種國家利益 ？ 觀光署應說明白 ，照觀光署邏輯，每天載一堆人飛去大陸的長榮、華航等航空業者是不是也在損害國家利益之列？與大陸通航及貿易都是在損害國家利益好了，真的是可笑至極。

翁曉玲說，觀光署不斷強調，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，但同時又說交流會損害國家利益， 莫名其妙地找各種不合理的理由阻止組團赴陸，「照民進黨這邏輯，兩岸經貿交流應全面禁止，何必給業界和人民戴上損害國家利益的大帽子呢？」

韓國瑜明召集朝野協商！藍綠傾向開議日先食安報告　後施政總質詢

龍年開紅盤！唯一「笑不出來」　赴陸禁團令觀光飯店航空一片慘綠

赴陸旅遊團喊卡「遭質疑法源」　觀光署：依照這2條例與規則監管

赴陸台商活動　蔡英文：盼兩岸恢復有序交流、增進人民福祉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞