NBA／讚65場規則見效！總裁Silver：受傷減少了　一年後重新評估

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然而，這項規則也引起了部分球員的擔憂。例如，費城中鋒Joel Embiid因參賽場次不足，確定無法衛冕MVP；印第安納後衛Tyrese Haliburton可能因為場次不足而錯失4000萬美元（約12.5億新台幣）激勵獎金；邁阿密的Jimmy Butler也因缺席太多比賽而失去了獎項候選資格。
丹佛中鋒Nikola Jokic對此表示了自己的看法，「我不喜歡這樣的規則，它可能迫使球員在受傷的情況下出賽，只為了達成某些成就。」
這項從本賽季開始生效的65場比賽規則，是經過與NBA球員工會的共同商定，目的在於確保球員參與大部分賽季的比賽，以獲得MVP獎、入選全NBA隊伍、年度防守球員、全防守隊伍或最佳進步球員等獎項的資格。
對於這項新政策，Silver表示將在一年後重新進行評估，以決定是否需要進行調整。
波士頓塞爾提克前鋒Jaylen Brown也對此提出了自己的見解，「老實說，我認為如果你要贏得任何類型的獎項，你應該參加大部分賽季的比賽。過去我們看到有球員只打了半個賽季就贏得MVP，我不太認同。不過，65場比賽的規定可能有點嚴苛，或許可以考慮調整到58場或類似的數字。」
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