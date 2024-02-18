台北燈節被嫌陰森像普渡　蔣萬安：不能放在台北就是華國美學

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蔣萬安說，這一次規劃是非常大的範圍，從北門到中華路新門廳商圈，昨天點燈的主燈，造型非常的漂亮，讓駐外使節也都非常驚豔，非常的漂亮而且壯觀。另外他也實際到中華路沿街看了很多的燈飾，其中讓他印象深刻的是紅樓記事，它其實由一道一道的門堆疊出來，非常有層次感。而且它也記錄了從40年代、50到70年代臺北市各項階段的企業，還有包括建設，其實非常值得欣賞。
對於「眾神祈福」蔣萬安再表示，他覺得也非常有創意，民間團體他們用各種的方向來設計燈組，原創者有表達這是中南部民間信仰的一個方式，所以他希望把這樣的設計放到台北市。「我們覺得也很好，放在一個競賽展區。」另他也說明在2月20號同樣的風格的燈組會在臺南的臺灣燈會展出。所以不能說在台北是「華國美學」，在臺南就是「本土特色」，這都代表着原創者的發想，「我們都非常願意接受，這也象徵台北市我們是一個多元、創新、開放而且包容的城市。」
對於眾神祈福花燈作品，有網友直形容為中元普渡，引發爭議，觀傳局說明，此件作品為台北燈節競賽燈區燈組，參賽作品皆為市民與學生所創作，觀傳局尊重創作者的創作設計。
該花燈製作者「先泰工藝社」則在臉書提到，這座花燈的創作風格在中南部的宮廟慶典很常見，就是傳統廟會民俗中，建醮花燈或藝閣花車的人物原形，因為台北人比較少看見這樣的風格，才會引起誤解。