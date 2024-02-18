影／超神準！Young和球迷打賭超遠三分球、首球空心入袋現賺3千元
亞特蘭大老鷹球星Trae Young參與本屆全明星周的三分球大賽，可惜最終無緣成為老鷹隊史首位三分球大賽冠軍得主。但有趣的是，在比賽開始前有影片拍攝到Trae Young和場邊球迷打賭從觀眾席投籃，結果他首球就輕鬆以空心入袋，拿下100美金（約新台幣3,100元）的賭注，。
記者林之越/綜合報導
在推特上的影片中可以看到，Trae Young聽到場邊球迷呼喚後，走向球場旁觀眾席最外側，球迷對他大喊著：「100美金就在這！」隨後Trae Young調整姿勢運了幾下球，迅速出手投籃。
眼見球在空中劃出一道完美弧線，俐落的空心入袋，周遭球迷全部發出不可置信的歡呼聲，Trae Young擺出輕鬆的表情，接下球迷遞過來的100美金，並向對方致意後走出觀眾席。
在三分球大賽的部分，Trae Young首輪拿下26分和其他三名球員並列，在附加賽中成功以16分擠進決賽。
面對兩位前三分球大賽冠軍里拉德（Damian Lillard ）、唐斯（Karl-Anthony Towns），最終留下24分的成績敗給26分的Damian Lillard，未能拿下冠軍。
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