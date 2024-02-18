台糖梅花豬瘦肉精案陷「陰謀論」？台中衛生局買西布特羅用途曝

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日前台糖的國產冷凍安心豚梅花肉片遭台中市衛生局檢出殘留微量瘦肉精「西布特羅」，且後續該盒豬肉經該衛生局複驗與衛福部食藥署檢驗，都得到相同結果，但其他同批產品或現行市售台糖豬肉產品稽查，都沒有再出現任何檢出，全案陷入羅生門。
近期食藥署完成台糖的豬肉產品抽驗，並公布全數檢驗都合格，對於梅花肉片檢出西布特羅一案，將在2月21日召開專家會議，協助釐清事件可能原因，預計將有食安、毒理、分析化學、獸醫等領域之專家學者共同討論，並邀請行政院食品安全辦公室、農業部、經濟部、台中市政府衛生局及台糖公司列席。
食藥署也同步說明，據財政部提供2022年迄今的西布特羅報關資料，總計4家進口業者有輸入西布特羅產品，並僅售予台南、台中等12家衛生局及12家民間檢驗機構。
📍台中衛生局買瘦肉精「陰謀論」
然而，針對「台中市衛生局有買過西布特羅」一事，民進黨將砲火轉向中市府，要求台中市說明白，為什麼全台只有一盒「天選之肉」被檢出瘦肉精、採購後的西部特羅究竟被拿去做了什麼？也不少民眾都懷疑，是否有樣品遭到實驗室內污染的可能性。
另一方面，也有民眾認為，一般在做豬肉相關食安檢驗的時候，瘦肉精相關檢測應該不會特別去檢驗高成本的西布特羅，只會檢驗萊克多巴胺等項目才對，因為養豬豬飼料不會加高成本的瘦肉精，並認為加上前述「台中市買過西布特羅」一事實，就能「真相大白」。
📍西布特羅僅「唯一」正當用途
食藥署副署長林金富接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，西布特羅在實驗室的唯一正當用途，就是作為檢驗時的「標準品」使用，購入時通常是粉末形式，實驗室接手後，就會配置為溶液保存，並在每一次實驗使用時，如實記錄使用量。
林金富說，這些紀錄會由實驗室留存，屬於實驗室的品保、品管資料，當食藥署進行查核時，一定會在現場檢視這些資料。
📍西布特羅屬例行檢驗項目
針對外界質疑，台中市衛生局「刻意檢驗西布特羅」、認為西布特羅不是平常會做的檢驗項目一事，林金富解釋，在2011年4月7日公告修正的「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析方法」中，檢測項目僅有7項，確實沒有西布特羅。
但林金富表示，2021年5月27日公告修正的內容中，就已經將西布特羅納入，檢測項目增加為21項，並改以基質匹配檢量線進行定量，肌肉的定量極限為0.001 ppm，內臟與脂肪的定量極限則是0.005 ppm。
📍污染疑雲待專家會議討論
至於外界質疑，是否有實驗室保存的西布特羅污染豬肉檢體的可能性，林金富說，這部分仍有待專家會議討論，但食藥署會派專家前往查核實驗室，也將影印相關記錄到會議上進行討論，台中市衛生局、台糖等也都將有代表列席。