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NBA／技術挑戰賽規則太難懂！多名美記發文抨擊　網：乾脆改單挑

▲NBA技術挑戰賽由地主溜馬隊順利奪冠，但技術挑戰賽賽制複雜，受到不小抨擊。（圖／取自X）
▲NBA技術挑戰賽由地主溜馬隊順利奪冠，但技術挑戰賽賽制複雜，受到不小抨擊。（圖／取自X）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA技術挑戰賽今(18)日登場，隨後則是三分球大賽、灌籃大賽等比賽，而在技術挑戰賽上，地主印第安那溜馬隊接連第一關接力、第二關3點傳球拿下200分積分，但全明星隊贏下5點投籃後，一舉扳平戰局，兩隊透過「Logo Shot」驟死賽一決勝負，最終由地主溜馬成功拿下技術挑戰賽冠軍，也是連續3年由地主隊封王。但技術挑戰賽的規則複雜，也讓許多美國記者對此發文抨擊，也有許多球迷喊出，乾脆把技術挑戰賽改為單挑大賽。

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技術挑戰賽規則：

技術挑戰賽共有三輪比總積分，第一輪3支隊伍要比團隊接力，包括傳球、障礙運球和投籃，隊伍必須爭取最快時間，勝者獲得100分；第二輪為三點傳球，在30秒內每成功一次傳球就會獲得分數，勝者獲得總共100分；第三輪為團隊5點投籃，在60秒內，球員將在球場的5個位置投籃，難度越高獲得的分數越多，獲勝隊伍獲得200總分。如果三輪結束之後，出現平手的狀況，將進行中場投籃「Logo Shot」驟死賽，當投進一球停止計時，最快投進的球隊將贏得比賽。

技術挑戰賽的規則複雜，許多球迷也搞不懂，對此許多媒體也寫下不滿。Shane Young說到：「我不得不說...，對於技巧挑戰賽我真是受夠了。」Keith Smith寫到：「連續不知道第幾年，沒人知道技巧挑戰的規則。」Gerald Bourguet表示：「我是個喜歡NBA新奇玩意的人，但技巧挑戰賽我真的看不下去了。」Jay King寫下：「我從沒想過技術挑戰賽會很愚蠢，然後看到Anthony Edwards打算用左手投籃，很高興參與者能認真對待，這真是個笑話。」

許多網友對技術挑戰賽也發表不滿，並紛紛表示：「乾脆改成單挑大賽」、「主要還是規則太複雜了，連很多球員都搞不懂」、「現在的規則太複雜了，觀眾體驗感很差。」

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