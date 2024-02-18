NBA／技術挑戰賽規則太難懂！多名美記發文抨擊　網：乾脆改單挑

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技術挑戰賽規則：
技術挑戰賽共有三輪比總積分，第一輪3支隊伍要比團隊接力，包括傳球、障礙運球和投籃，隊伍必須爭取最快時間，勝者獲得100分；第二輪為三點傳球，在30秒內每成功一次傳球就會獲得分數，勝者獲得總共100分；第三輪為團隊5點投籃，在60秒內，球員將在球場的5個位置投籃，難度越高獲得的分數越多，獲勝隊伍獲得200總分。如果三輪結束之後，出現平手的狀況，將進行中場投籃「Logo Shot」驟死賽，當投進一球停止計時，最快投進的球隊將贏得比賽。
技術挑戰賽的規則複雜，許多球迷也搞不懂，對此許多媒體也寫下不滿。Shane Young說到：「我不得不說...，對於技巧挑戰賽我真是受夠了。」Keith Smith寫到：「連續不知道第幾年，沒人知道技巧挑戰的規則。」Gerald Bourguet表示：「我是個喜歡NBA新奇玩意的人，但技巧挑戰賽我真的看不下去了。」Jay King寫下：「我從沒想過技術挑戰賽會很愚蠢，然後看到Anthony Edwards打算用左手投籃，很高興參與者能認真對待，這真是個笑話。」
許多網友對技術挑戰賽也發表不滿，並紛紛表示：「乾脆改成單挑大賽」、「主要還是規則太複雜了，連很多球員都搞不懂」、「現在的規則太複雜了，觀眾體驗感很差。」
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