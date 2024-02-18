上海團行程保密挨批黑箱 蔣萬安駁每晚公開行程：是中央要求低調
台北燈節17日正式點燈，上海訪團自當日到20日也來台參展；但民進黨台北市議員何孟樺昨日質疑，北市府對於上海團行程保密到家，連議員索資都拒絕提供，質疑台北市長蔣萬安「搞黑箱的能力簡直媲美他威權時代的祖輩們」。對此，蔣萬安今（18）日表示，哪有什麼黑箱？
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天出席台北隊共識營，針對上海團行程遭到議員質疑黑箱，蔣萬安表示，這次臺北燈節邀請很多友好城市展出，都是行之有年；上海團這一次設燈組，而且派團來也是過去非常多年的慣例，都是依法、依規定、依照慣例來向中央提出申請，「中央都有告訴我們，要求必須要低調、單純，而且要安全爲原則。」
蔣萬安說，所以每一天當天的晚上，就會將上海團一整天詳細的行程對外公開，這完全是讓大家可以清楚瞭解，「這哪有什麼黑箱？這完全是非常公開，所以不要每一次到這個時候又在炒一次。」
媒體問及，去年曾更上海市台辦副主任李驍東會面，這次是否降低層級；至於大巨蛋已經開幕，會不會邀請參觀，蔣萬安則避答表示，這都是依照過往的慣例，而且也是中央希望我們要能夠低調、單純而且安全的原則
至於媒體問及對過去一年市政團隊的表現，蔣萬安說，從去年慢慢開始磨合的情況很好，也都上了軌道。所以陸陸續續很多的政策是讓市民有感。
蔣萬安說，所以在新的一年也設定目標，要打造臺北成爲安全之都、運動之都以及未來之都。另也設定了產業發展雙引擎，以人工智能爲導向的智慧城市，以及落實創業家簽證的計劃，都會全力以赴。