明迎雨水節氣！求學業進步、健康「要做1事」　節氣禁忌習俗一覽

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命理專家柯柏成表示，雨水節氣的時間點共有兩層意義，一是天氣回暖，降水量逐漸增多；二是在降水形式上，霜雪漸少了，雨漸多。《月令七十二候集解》中說：「正月中，天一生水。春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣」也就是說這是個開始解凍的節氣。
雨水節氣也代表萬物開始萌動，春天即將到來，各地農民也要開始播種、耕地的時刻，這個時侯農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵。
🟡「雨水」節氣習俗
柯柏成説，雨水節氣在北方民間還有一項特具風趣的習俗叫「拉保保」（保保：乾爹的意思），而雨水節拜乾爹（認乾爹），是取「雨露滋潤易生長」之意，讓小孩容易長大、身體健康及學業進步。
過去人們都有一個為自己兒女算八字的習慣，看看自己兒女命運如何，需不需要找個乾爹，而找乾爹的目的，則是為了讓兒子或女兒順利、健康的成長。可以是找家族中有成就威望的成年人，或者是拜神明當乾爹都是可以的，這個節氣就可以到寺廟裡擲杯看看家中兒女是否跟哪位神尊有緣。
但是要特別注意，如果拜關聖帝君，自己就只能以契孫的方式，由於關公的兒子關平帝君已經是封聖的神格地位，跟關平帝君同輩的話有僭越不敬之嫌，因此只能以契孫的方式參拜。
🟡「雨水」養生開運禁忌
雨水節氣到也代表天氣變化的開端，命理專家小孟老師也列出5大開運禁忌，提醒民眾留意飲食等養生禁忌。
1、不宜吃重口味：雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣的食材與食物，過補的食物也要開始減量。
2、少吃油炸燒烤：雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。
3、切勿減少厚衣服：雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。
4、男性不宜過度興奮：古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷孩人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈，腰酸背痛，過於興奮容易傷到精氣。
5、不宜洗太多冷水：雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。