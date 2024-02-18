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年後缺業績！家樂福牙起來「整本DM全買1送1」　500款半價清單曝

▲搶攻年後業績，家樂福罕見大規模買一送一，近500款商品都祭出半價折幅，《NOWnews》整理優惠亮點一次看。（圖／家樂福提供）
▲搶攻年後業績，家樂福罕見大規模買一送一，近500款商品都祭出半價折幅，《NOWnews》整理優惠亮點一次看。（圖／家樂福提供）

記者黃韻文／綜合報導

民眾在年前辦年貨，許多家庭客到賣場購物車都是整車塞滿，一次買足日常所需。因此年後3、4月往往是賣場淡季，為了對抗「三窮四絕」刺激買氣，業者常會祭出好康吸客。家樂福近來就「牙起來」促銷，翻開整本DM幾乎全印滿「買一送一」，出現少見近500款商品大規模半價活動，《NOWnews》整理激省亮點一文看懂。

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家樂福前（16）日發行新DM，主題便是「買1送1」，翻開後頗為驚人，將近整整30頁商品全部印上「買一送一」標籤，粗估超過460款商品都打出半價優惠幅度，且品類涵蓋生活用品、食品、清潔用品、3C家電，連甚少大幅促銷的鮮乳也買一送一。

🟡封面5大主打商品
◾抽取式衛生紙買1送1，平均100抽每包8.5元。
◾氣泡水500ml買1送1，平均每瓶9元。
◾不倒翁蔥燒牛肉碗麵買1送1，平均每碗23元。
◾口袋型行動電源買1送1，平均每件280元。
◾直取式收納箱買1送1，平均每件350元。

▲家樂福即起至2月28日近500款商品都是買一送一。（圖／翻攝DM）
▲家樂福即起至2月28日近500款商品都是買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡白米、泡麵、鍋底買一送一
1公斤白米平均百元有找，多款泡麵也是買一送一，五木炒麵平均每包22元；平時捨不得下手的火鍋湯底，藍象廷平均110元，常備的牛頭牌高湯每罐20元。

▲白米、泡麵、鍋底買一送一。（圖／翻攝DM）
▲白米、泡麵、鍋底買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡沙士、鮮乳買一送一
多款飲料都同享半價優惠，平時鮮乳鮮少低於6折價，這次水沙連鮮乳936ml平均63元，加強版快樂水「黑松沙士強碳酸」600毫升每瓶平均17元，全台限量1萬2000組。

▲沙士、鮮乳買一送一。（圖／翻攝DM）
▲沙士、鮮乳買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡調味乳、優格、水餃買一送一
首推芬達橘子汽水平均每瓶14元，另有味全牛乳、福樂牛乳、優酪乳、優格都是買一送一，換算下來，優酪乳每瓶13元。龍鳳水餃買一送一後，每袋平均59元。

▲調味乳、優格、水餃買一送一。（圖／翻攝DM）
▲調味乳、優格、水餃買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡漱口水、洗面乳、卸妝乳、衛生棉買一送一
多款牙膏買一送一，單條最低55元起；李施德霖漱口水500ml（櫻花蜜桃、柚戀百香口味）平均124元；專科、妮維雅、台鹽、雪芙蘭洗面乳買一送一，平均單條60元起；卸妝水、卸妝乳、衛生棉也有半價優惠。

▲漱口水、洗面乳、卸妝乳、衛生棉買一送一。（圖／翻攝DM）
▲漱口水、洗面乳、卸妝乳、衛生棉買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡洗衣精、洗衣球買一送一
妙管家洗衣精補充包2000克平均49元，洗碗精、洗衣球、菜瓜布、小蘇打粉、芳香劑都有買一送一。

▲洗衣精、洗衣球買一送一。（圖／翻攝DM）
▲洗衣精、洗衣球買一送一。（圖／翻攝DM）
🟡運動內衣80元、枕頭250元
運動內衣買一送一後，平均單件80元；純棉毛巾平均一條28元、吸水浴巾平均一條109元、擦手巾平均24元，多款枕頭平均每顆250元，雙人涼被平均450元。

▲運動內衣平均80元、枕頭平均250元。（圖／翻攝DM）
▲運動內衣平均80元、枕頭平均250元。（圖／翻攝DM）
🟡上衣、運動褲、外套買一送一
內搭的棉質上衣平均每件89元，機能運動短T平均149元，彈力無痕運動褲平均145元。

📍點此看｜買一送一完整清單（2月16日至2月28日）

▲上衣、運動褲、外套買一送一。（圖／翻攝DM）
▲上衣、運動褲、外套買一送一。（圖／翻攝DM）
超商本周限5天優惠截至今（18）日為止，不少商品也都是買一送一，可把握最後一天採買。

🟡全家便利商店
全家本周會員優惠2月18日截止，本周共4款半價商品，包括UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、辛拉麵香辣雞肉風味平均30元、好多魚餅乾平均13元、好來全亮白牙膏平均60元。

▲全家會員優惠至2月18日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至2月18日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
「限時殺5日」同樣只到2月18日，UCC咖啡乳飲品原價49元，加8元多1件，平均特價29元、約5.8折；另有巧克力買2送1，以及巧菲斯平均不到10元。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
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