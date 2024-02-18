7-11、全家禮盒年後降價來了！全聯義美蛋捲119元：比好市多便宜

2024元宵燈會／全台燈籠領取一次看　7-11、全家免費送寶可夢燈籠

▲2024元宵節即將到來，《NOWnews》整理了全台免費燈籠領取懶人包，除了公所、政府限量發送的免費燈籠，7-11、全家也有滿額免費送燈籠活動。（圖／記者朱永強攝）
▲2024元宵節即將到來，《NOWnews》整理了全台免費燈籠領取懶人包，除了公所、政府限量發送的免費燈籠，7-11、全家也有滿額免費送燈籠活動。（圖／記者朱永強攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024元宵節即將到來，各地燈節、燈會也陸續點亮黑夜，《NOWnews》也整理了全台免費燈籠領取懶人包，除了公所、政府限量發送的免費燈籠，7-11、全家也有滿額免費送燈籠活動，其中全家便利商店今年攜手寶可夢推造型燈籠，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影，超萌燈籠且消費滿200元免費贈送的低門檻，預計也會造成一波搶購潮，想要入手的民眾可得訂鬧鐘提醒自己啦！

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🟡全家寶可夢燈籠

全家迎接元宵節，2月23日起至2月29日於門市購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款及集合款隨機贈送，消費者可自行DIY成「手持式」或「提環式」，並使用手機手電筒或自行安裝LED小燈作為光源，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影。（數量有限，贈完為止）

▲寶可夢燈籠自行安裝LED小燈，照明後有肖像剪影出現。（圖／全家提供）
▲全家寶可夢燈籠分別有皮卡丘款及集合款隨機贈送。（圖／全家提供）
▲寶可夢燈籠自行安裝LED小燈，照明後有肖像剪影出現。（圖／全家提供）
▲寶可夢燈籠自行安裝LED小燈，照明後有肖像剪影出現。（圖／全家提供）
🟡7-11免費龍年燈籠

7-11限量免費燈籠必搶！「OPEN!龍年造型燈籠」（限量10萬個），2月15日起至2月24前，門市指定消費滿500元即免費送，此次更附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾。

▲7-11龍年限定燈籠，消費滿500元免費送。（圖／7-11提供）
▲7-11龍年限定燈籠，消費滿500元免費送。（圖／7-11提供）
🟡新北市免費燈籠「鴻運龍來新北小提燈」

新北市每年都會以生肖為主題，設計特色小提燈，會在新北燈會、各區公所限量免費發放，2月23日、24日各區公所以多點、多時段方式陸續發放，各地發放資訊一次看。民政局也將於2月18日下午2時燈會現場加碼發送1,000份，並於2月24日元宵節當天燈會現場再發送1,000份特別版「龍泰大吉」小提燈，與市民朋友一起歡度元宵。

▲民政局將在2月18日下午2時加碼1,000份「鴻運龍來新北小提燈」；以及2月24日下午2時再發送1,000份特別版「龍泰大吉」小提燈。（圖／新北民政局）
▲民政局將在2月18日下午2時加碼1,000份「鴻運龍來新北小提燈」；以及2月24日下午2時再發送1,000份特別版「龍泰大吉」小提燈。（圖／新北民政局）
🟡桃園免費燈籠「桃氣龍、寶桃龍」

2024桃園燈會主題「閃閃桃園 閃閃桃林」2月21日起登場，分為南昌森林運動公園、虎頭山創新園區2大燈區。今年推出的「桃氣龍、寶桃龍」兩款免費燈籠，2/24至2/25、2/28、3/2至3/3，虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍。

▲「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢（左）；「桃氣龍」造型結合桃園的水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋型狀。（圖／觀旅局提供）
▲「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢（左）；「桃氣龍」造型結合桃園的水蜜桃、桃花及象徵石門水庫的水波狀龍麟雕紋型狀。（圖／觀旅局提供）
🟡宜蘭免費燈籠「黃金龍」

宜蘭「冬山舊河港燈節」即日起至2月25日登場，即起在活動期間內，每週一至五08：00～17：00，只要和燈節或周邊春節裝置合照打卡，到冬山鄉公所就可以領取限量「黃金龍」小提燈，數量有限送完為止。

▲冬山鄉公所就可以領取限量「黃金龍」小提燈，數量有限送完為止。（圖／幸福冬山粉專）
▲冬山鄉公所就可以領取限量「黃金龍」小提燈，數量有限送完為止。（圖／幸福冬山粉專）
🟡台中免費燈籠「馬卡龍」

2024中臺灣元宵燈會在即起至2月25日登場，今年燈會推出「馬卡龍」小提燈，即起在燈會現場每日16：00起開放排隊、16：30開始發送，每人限領1盞，數量有限、送完為止。

▲中台灣元宵燈會龍年小提燈「馬卡龍」今天亮相，打開龍嘴可以變身糖果罐。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.22）
▲中台灣元宵燈會龍年小提燈「馬卡龍」打開龍嘴可以變身糖果罐。（圖／記者顏幸如攝）
🟡南投免費燈籠「飛龍在天」

2024南投燈會有超萌LAIMO「馬來貘」現身，即起至2月25日在南投會展中心點亮元宵節。今年燈會提燈「飛龍在天」，在燈會期間，於南投會展中心旁的服務台限量發放，每日18：30發放號碼牌，19：00開始領取，數量有限、送完為止。

▲今年燈會提燈「飛龍在天」，在燈會期間，於南投會展中心旁的服務台限量發放。（圖／南投縣政府）
▲今年燈會提燈「飛龍在天」，在燈會期間，於南投會展中心旁的服務台限量發放。（圖／南投縣政府）
🟡台南燈會免費燈籠「小籠包」

台灣燈會時隔16年重返臺南舉辦，台南市政府規劃贈送「小龍包」限量燈籠，將於2月24日燈會開幕3月10日前，每天下午4點後開始發放燈籠，一人限索取一式燈籠，領取地點包括「台南高鐵燈區i4服務台」、「台南高鐵燈區i8服務台」、「台南安平燈區i5服務台」、「台南燈會美食市集（原安億停車場）」，數量有限，送完為止。

▲小提燈「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品，可頸掛、側背或斜背。（圖／台南觀光旅遊局）
▲小提燈「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品，可頸掛、側背或斜背。（圖／台南觀光旅遊局）
🟡高雄燈會免費燈籠「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」

2024高雄燈會以「冬日遊樂園」為主題，有黃色小鴨重磅助陣，即日起至2月25日限時展出，燈會免費小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」燈籠可旋轉換臉，一個燈籠即可擁有4個角色，包括黃色小鴨、高雄熊、雄meet兔穿著暴龍裝，其中一面留白可自行創作。燈籠領取在2/24、2/25下午17：00起，到16～18號碼頭排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。

▲（圖／高雄觀光局）
▲「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」燈籠可旋轉換臉，一個燈籠即可擁有4個角色。（圖／高雄觀光局）
🟡屏東燈節免費燈籠「龍光柵現」

2024屏東燈節在萬年溪、縣民公園以及勝利星村登場，今年免費燈籠為全國首個動畫燈籠「龍光柵現」，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞。燈籠領取在2/13、2/14下午17：00起，在縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋發送，只要加入指定Line官方帳號及臉書即可免費兌換索取，現場送完為止。

▲（圖／屏東縣政府）
▲2024屏東燈節在萬年溪、縣民公園以及勝利星村登場，今年免費燈籠為全國首個動畫燈籠「龍光柵現」。（圖／屏東縣政府）

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