2024元宵燈會／全台燈籠領取一次看　7-11、全家免費送寶可夢燈籠

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全家迎接元宵節，2月23日起至2月29日於門市購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款及集合款隨機贈送，消費者可自行DIY成「手持式」或「提環式」，並使用手機手電筒或自行安裝LED小燈作為光源，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影。（數量有限，贈完為止）
🟡7-11免費龍年燈籠
7-11限量免費燈籠必搶！「OPEN!龍年造型燈籠」（限量10萬個），2月15日起至2月24前，門市指定消費滿500元即免費送，此次更附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾。
🟡新北市免費燈籠「鴻運龍來新北小提燈」
新北市每年都會以生肖為主題，設計特色小提燈，會在新北燈會、各區公所限量免費發放，2月23日、24日各區公所以多點、多時段方式陸續發放，各地發放資訊一次看。民政局也將於2月18日下午2時燈會現場加碼發送1,000份，並於2月24日元宵節當天燈會現場再發送1,000份特別版「龍泰大吉」小提燈，與市民朋友一起歡度元宵。
🟡桃園免費燈籠「桃氣龍、寶桃龍」
2024桃園燈會主題「閃閃桃園 閃閃桃林」2月21日起登場，分為南昌森林運動公園、虎頭山創新園區2大燈區。今年推出的「桃氣龍、寶桃龍」兩款免費燈籠，2/24至2/25、2/28、3/2至3/3，虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍。
🟡宜蘭免費燈籠「黃金龍」
宜蘭「冬山舊河港燈節」即日起至2月25日登場，即起在活動期間內，每週一至五08：00～17：00，只要和燈節或周邊春節裝置合照打卡，到冬山鄉公所就可以領取限量「黃金龍」小提燈，數量有限送完為止。
🟡台中免費燈籠「馬卡龍」
2024中臺灣元宵燈會在即起至2月25日登場，今年燈會推出「馬卡龍」小提燈，即起在燈會現場每日16：00起開放排隊、16：30開始發送，每人限領1盞，數量有限、送完為止。
🟡南投免費燈籠「飛龍在天」
2024南投燈會有超萌LAIMO「馬來貘」現身，即起至2月25日在南投會展中心點亮元宵節。今年燈會提燈「飛龍在天」，在燈會期間，於南投會展中心旁的服務台限量發放，每日18：30發放號碼牌，19：00開始領取，數量有限、送完為止。
🟡台南燈會免費燈籠「小籠包」
台灣燈會時隔16年重返臺南舉辦，台南市政府規劃贈送「小龍包」限量燈籠，將於2月24日燈會開幕3月10日前，每天下午4點後開始發放燈籠，一人限索取一式燈籠，領取地點包括「台南高鐵燈區i4服務台」、「台南高鐵燈區i8服務台」、「台南安平燈區i5服務台」、「台南燈會美食市集（原安億停車場）」，數量有限，送完為止。
🟡高雄燈會免費燈籠「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」
2024高雄燈會以「冬日遊樂園」為主題，有黃色小鴨重磅助陣，即日起至2月25日限時展出，燈會免費「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」燈籠可旋轉換臉，一個燈籠即可擁有4個角色，包括黃色小鴨、高雄熊、雄meet兔穿著暴龍裝，其中一面留白可自行創作。燈籠領取在2/24、2/25下午17：00起，到16～18號碼頭排隊領取，1人限領2盞，數量有限，發完為止。
🟡屏東燈節免費燈籠「龍光柵現」
2024屏東燈節在萬年溪、縣民公園以及勝利星村登場，今年免費燈籠為全國首個動畫燈籠「龍光柵現」，透過光柵卡轉動，彷彿看到水龍在飛舞。燈籠領取在2/13、2/14下午17：00起，在縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋發送，只要加入指定Line官方帳號及臉書即可免費兌換索取，現場送完為止。