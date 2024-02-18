「帶領台灣穩健向前！」　賴清德：未來會組最強團隊守護台灣

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賴清德提到，在海內外所有台灣人共同打拚之下，上個月台灣不只是順利完成正、副總統以及立法委員選舉，也再一次用手中的選票，成功守護好不容易得來的民主成果，並且向全世界宣示，在民主與威權之間，台灣堅定選擇站在民主這一邊，這是台灣的勝利、民主的勝利。
賴清德指出，展望新的一年，台灣仍將面臨許多挑戰，無論是國際政經局勢的變化以及產業和供應鏈的重新組成、新興科技的快速發展，都對台灣形成新的挑戰。
賴清德強調，他與蕭美琴既然有幸得到台灣人民的認同與支持，一定會組成最強的團隊，在蔡英文8年執政的基礎上，守護台灣、帶領台灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥，將台灣面對的挑戰，轉變為台灣未來發展的機會。
賴清德呼籲，「海外鄉親和我們一起打拚，努力打造民主和平、創新繁榮以及公義永續的新台灣」。
賴清德指出，今年剛好是《台灣關係法》45周年紀念，尤其這幾年，台美關係越來越好、合作越來越密切，美國透過《台灣關係法》及「六項保證」繼續提供對台灣的支持，台美安全以及經貿關係不斷深化，得到許多具體合作進展，這些都是各位在美國長期努力打拚，積極推廣台灣的成果，藉這個機會再次感謝大家。
賴清德強調，台灣是海外同鄉永遠的故鄉，歡迎大家有空的時候常常回來台灣，台灣永遠都會以最溫暖的態度，歡迎所有海外同鄉回來自己的國家。