有圖／台北燈節算什麼？歷年最醜花燈是「它」　曾讓柯文哲很焦慮

「帶領台灣穩健向前！」　賴清德：未來會組最強團隊守護台灣

▲賴清德表示，未來一定會組成最強團隊，在總統蔡英文8年執政基礎上，守護台灣。（圖／記者林調遜攝）
▲賴清德表示，未來一定會組成最強團隊，在總統蔡英文8年執政基礎上，守護台灣。（圖／記者林調遜攝）

記者陳佩君／台北報導

北加州台灣同鄉聯合會今（18）日舉行第51屆年會，副總統賴清德以錄影方式致詞，他表示，他與副總統當選人蕭美琴有幸得到台灣人民的認同與支持，未來一定會組成最強團隊，在總統蔡英文8年執政基礎上，守護台灣、帶領台灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德透過線上方式，為北加州台灣同鄉聯合會的年會活動致詞。他說，感謝「北加州台灣同鄉聯合會」長期為台僑的權益、為台灣的國際參與發聲，積極提升台灣的國際能見度，讓世界看見台灣、肯定台灣、愛上台灣，「我知道一路走來，非常不簡單，所以特別利用這個機會感謝大家，大家辛苦了」。

賴清德提到，在海內外所有台灣人共同打拚之下，上個月台灣不只是順利完成正、副總統以及立法委員選舉，也再一次用手中的選票，成功守護好不容易得來的民主成果，並且向全世界宣示，在民主與威權之間，台灣堅定選擇站在民主這一邊，這是台灣的勝利、民主的勝利。

賴清德指出，展望新的一年，台灣仍將面臨許多挑戰，無論是國際政經局勢的變化以及產業和供應鏈的重新組成、新興科技的快速發展，都對台灣形成新的挑戰。

賴清德強調，他與蕭美琴既然有幸得到台灣人民的認同與支持，一定會組成最強的團隊，在蔡英文8年執政的基礎上，守護台灣、帶領台灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥，將台灣面對的挑戰，轉變為台灣未來發展的機會。

賴清德呼籲，「海外鄉親和我們一起打拚，努力打造民主和平、創新繁榮以及公義永續的新台灣」。

賴清德指出，今年剛好是《台灣關係法》45周年紀念，尤其這幾年，台美關係越來越好、合作越來越密切，美國透過《台灣關係法》及「六項保證」繼續提供對台灣的支持，台美安全以及經貿關係不斷深化，得到許多具體合作進展，這些都是各位在美國長期努力打拚，積極推廣台灣的成果，藉這個機會再次感謝大家。

賴清德強調，台灣是海外同鄉永遠的故鄉，歡迎大家有空的時候常常回來台灣，台灣永遠都會以最溫暖的態度，歡迎所有海外同鄉回來自己的國家。

藍拋「國會特偵組」　民進黨團也要成立國會改革專案小組相抗衡

笑稱穿20年能當代言人！蕭美琴現身NET火速採買　曝最喜歡這系列

搶救青年選票主動出擊！鍾佳濱將設直播間陪青年一同參與政治

走訪雙北、台南廟宇　賴清德：感謝鄉親支持讓我當選總統

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞