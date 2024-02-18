小李衛冕三分球大賽冠軍成史上第8人！「三分球大賽之王」是這2人
「小李」里拉德（Damian Lillard）在今（18）日的三分球大賽中，擊敗勁敵唐斯（Karl-Anthony Towns）及楊恩（Trae Young），衛冕拿下生涯第2座三分球大賽冠軍，這也讓他成為聯盟史上第8人。不過，霍奇斯（Craig Hodges）、「大鳥」柏德（Larry Bird）皆曾拿過3座三分球大賽冠軍，是實質的「三分球大賽」之王。
記者林之越/綜合報導
Damian Lillard在首輪賽事拿下26分，和哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、Karl-Anthony Towns、Trae Young四人同分進行加賽。在加賽階段，Damian Lillard拿下15分成功以第3名擠進決賽，決賽中「拉尾盤」逆轉領先的Trae Young，拿下26分贏得三分球大賽冠軍，而他也成為NBA歷史上第8位握有2座三分球大賽冠軍的球員。
回顧過往歷史，三分球大賽起始於1986年，並在2014年改制加入「Money Ball」規則，而後在2020年加入2顆距離29呎的遠距離三分球，以下也整理和Damian Lillard一樣，曾經拿下2座三分球大賽冠軍的球員：
歷年拿下2座三分球大賽冠軍球員
位於「三分球大賽冠軍」頂峰的2人，則分別為塞爾提克傳奇「大鳥」Larry Bird，以及公牛1991、1992年奪冠成員之一的Craig Hodges，兩人手上都握有3座三分球大賽冠軍。
- Mark Price，克里夫蘭騎士
- Jeff Hornacek，猶他爵士
- Predrag Stojakovic，沙加緬度國王
- Jason Kapono，邁阿密熱火／多倫多暴龍
- Stephen Curry，金州勇士
值得一提的是，兩人的冠軍都是在連續年度下所獲得的，Larry Bird拿下1986年至1988年的冠軍；Craig Hodges則是拿下1990年至1992年的冠軍，目前連續衛冕2年的Damian Lillard也許有望重演兩位大前輩的紀錄。
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