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NBA／Stephen Curry奪三分球王金腰帶　他就是明星賽「經典主菜」

▲「史上最佳射手」Stephen Curry在全明星周特殊三分球挑戰賽上對決「女Curry」Sabrina Ionescu，最終Curry投出29分擊敗Sabrina的26分，拿下這次「男女三分球較量」的勝利。（圖／取自GS Warriors X）
▲「史上最佳射手」Stephen Curry在全明星周特殊三分球挑戰賽上對決「女Curry」Sabrina Ionescu，最終Curry投出29分擊敗Sabrina的26分，拿下這次「男女三分球較量」的勝利。（圖／取自GS Warriors X）

文/黃建霖

Stephen Curry拿下了三分球界的冠軍金腰帶，不分男女、不分聯盟、不分賽制。三分球被Curry投出了藝術和美感，比照今年明星周的其他新賽制——技術挑戰賽被人吐槽規則、灌籃大賽評分又有爭議、動作又被罵沒新把戲，今年的Curry對決「女Curry」Sabrina Ionescu的賽事，可說是一次非常成功的創意構想，不禁讓人期待來年明星賽「三分球和Curry」還能玩出什麼新花樣。

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雖然這一次的三分球大賽正賽也確實很精彩，但因為Curry和Sabrina的「Once in a Lifetime」的世紀對決，讓Damian Lillard以及其他選手的出色表現，有點主菜上來前開胃菜的那種味道。

單季402顆三分球，生涯累計3642記的NBA史上最多三分球命中數，最多單場命中超過10記三分球的球員，Curry即使是在NBA這個天賦溢滿的聯盟之中，他也已經是一騎絕塵，罕有敵手。

因此這一次Sabrina站出來挑戰他，外界一下子興致都全來了，在這種比空檔出手準度的投籃賽中，女子球員的準度真的不一定會輸。Sabrina在上一屆WNBA三分球大賽上，一度創造連續命中20球的紀錄，決賽總計只投丟2球，得到了37分，同時打破NBA與WNBA三分球大賽史上的最高得分紀錄，驚艷籃球界。這次她更是來挑戰NBA等級的三分線距離，充滿雄心。

在這次交手之前，外界並非一面倒看好Curry，像是「字母哥」Giannis Antetokounmpo就看好Sabrina能取勝。不過Curry無愧為「三分球的GOAT」，在壓力之下仍然拿出無可挑剔的水準，最終以29分力壓Sabrina的26分，取得這次「NBA VS WNBA」的面子之爭。

賽後，Curry被加冕印有「GOAT（山羊）」標誌的金腰帶，實至名歸。這些年來Curry確實在明星賽帶給球迷許多歡樂，在觀眾胃口被越養越大的現在，有他在的明星賽似乎就有著一種不同的魅力。從前幾年Curry和Chris Paul、Damian Lillard的輪流空接灌籃；在到之後單場16記三分球、狂砍50分；以及三分球大賽上絕殺奪冠；今年擊敗Sabrina登頂，經典無法細數。

如今小學的操場、室外的鬥牛場上，多的是穿著「30號」然後出手大號三分的籃球迷，這是屬於「Curry時代」的獨有現象，上一個造成這種氛圍的可能是Kobe了，在更之前呢？喬丹（Michael Jordan）。

賽後Curry感性地說，「對我們來說，能夠舉辦這樣的一場演出，真是太完美了……這將是我們會長久記住的一件讓人難忘的事情。」作為一名球迷，何嘗不是這樣想呢？


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