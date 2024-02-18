NBA／Stephen Curry奪三分球王金腰帶　他就是明星賽「經典主菜」

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單季402顆三分球，生涯累計3642記的NBA史上最多三分球命中數，最多單場命中超過10記三分球的球員，Curry即使是在NBA這個天賦溢滿的聯盟之中，他也已經是一騎絕塵，罕有敵手。
因此這一次Sabrina站出來挑戰他，外界一下子興致都全來了，在這種比空檔出手準度的投籃賽中，女子球員的準度真的不一定會輸。Sabrina在上一屆WNBA三分球大賽上，一度創造連續命中20球的紀錄，決賽總計只投丟2球，得到了37分，同時打破NBA與WNBA三分球大賽史上的最高得分紀錄，驚艷籃球界。這次她更是來挑戰NBA等級的三分線距離，充滿雄心。
在這次交手之前，外界並非一面倒看好Curry，像是「字母哥」Giannis Antetokounmpo就看好Sabrina能取勝。不過Curry無愧為「三分球的GOAT」，在壓力之下仍然拿出無可挑剔的水準，最終以29分力壓Sabrina的26分，取得這次「NBA VS WNBA」的面子之爭。
賽後，Curry被加冕印有「GOAT（山羊）」標誌的金腰帶，實至名歸。這些年來Curry確實在明星賽帶給球迷許多歡樂，在觀眾胃口被越養越大的現在，有他在的明星賽似乎就有著一種不同的魅力。從前幾年Curry和Chris Paul、Damian Lillard的輪流空接灌籃；在到之後單場16記三分球、狂砍50分；以及三分球大賽上絕殺奪冠；今年擊敗Sabrina登頂，經典無法細數。
如今小學的操場、室外的鬥牛場上，多的是穿著「30號」然後出手大號三分的籃球迷，這是屬於「Curry時代」的獨有現象，上一個造成這種氛圍的可能是Kobe了，在更之前呢？喬丹（Michael Jordan）。
賽後Curry感性地說，「對我們來說，能夠舉辦這樣的一場演出，真是太完美了……這將是我們會長久記住的一件讓人難忘的事情。」作為一名球迷，何嘗不是這樣想呢？