中國海警也出招！宣布加強海上執法 將在廈金海域「常態化巡查」
一艘中國漁船14日越界闖入金門海域，遭我國海巡追緝時，船身不慎翻覆，船上4位人員落海，最終有2人因而溺斃。國台辦17日晚間強硬表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說；而中國海警也在18日時表態，福建海警局將加強海上執法力量，維護有關海域作業秩序以及漁民生命財產安全。
國際中心徐筱晴／綜合報導
中國海警微信公眾號18日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，「福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。 」
中國漁船14日越界闖入金門海域，被我國金門海巡發現，對方漁船在追緝過程中翻覆，有2人搶救後不治。對此，國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間回應稱，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂的『禁止、限制水域』一說。」
朱鳳蓮指出，此事件引起中國各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情，同時呼籲，「台方應盡快放船放人，做好善後工作」，並稱，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」