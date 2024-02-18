NBA／三分大賽Curry戰勝「女Curry」！Sabrina：愛籃球不分性別
美國職籃NBA三分球大賽正賽，由Damian Lillard成功絕殺完成2連霸之後，隨即登場的就是特殊三分球挑戰賽，挑戰賽上由NBA金州勇士的「史上最佳射手」Stephen Curry，對決來自WNBA紐約自由人、有「女Curry」美名的Sabrina Ionescu，最終Curry得到29分，驚險勝過Sabrina的26分，拿下這次「男女三分球大賽較量」的最終勝利，賽後兩人也接受訪問，Sabrina更是表示「愛籃球不分性別」，鼓勵更多女性能夠一同投入籃球運動。
記者陳品翔/綜合報導
儘管WNBA的三分線距離與NBA不同，而依照原先的比賽規則，Sabrina可以站在20英尺6英寸的女子三分線外投射，但Sabrina Ionescu這次則是選擇採用NBA等級的三分線，和Stephen Curry進行這場較量，相當有骨氣。而她也展現驚人準度，前兩輪僅投失1球，最終追平了本屆三分球大賽冠軍Damian Liillard，決賽所得到的26分。後攻的Curry則是頂著26分的壓力上場投，結果他還是展現史上最佳射手的實力，最後在右側底線穩穩把握4顆Money Ball，繳出總分29分的表現，力退Sabrina Ionescu的26分，成功贏得了這次的較量。
賽後兩人也相互擁抱致意，為彼此的表現給予肯定。Sabrina Ionescu也鼓勵女性能夠投入籃球運動，並說到：「如果你能夠投射，你就能投射。這無關乎性別，不論你是女孩還是男孩，我認為重要的是自己的內心。」Stephen Curry則是在獲勝之後，收下冠軍專屬的「金腰帶」，並表示：「對我們來說，能夠有這樣切磋的機會，真的是太完美了，這將會是我們長久以來，都會記住的事情。如果因為Sabrina的關係，讓更多人能夠加入到女子籃球運動中，那真是太酷了。」
這次特殊的三分球挑戰賽，是NBA明星賽歷史上，第一次的男女對抗，也引發許多討論，聲勢甚至超越技術挑戰賽、灌籃大賽等比賽。如今在明星賽關注度越來越低的情況之下，未來NBA官方會不會邀請更多WNBA球員，一同參加全明星週的比賽，或許不只三分球大賽，技術挑戰賽、灌籃大賽等比賽也能有特殊的對決喬段，NBA球員與WNBA球員相互切磋，除了引發話題，同時也能讓更多女性認識到籃球運動。
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