紀露霞老公「墜崖身亡1年才找到白骨」 她憶：一生中最痛苦時刻
國寶級歌后紀露霞50和60年代以〈望你早歸〉、〈黃昏嶺〉、〈綠島小夜曲〉等雋永金曲紅遍大街小巷，近10多年來持續教唱歌、傳承老歌文化，88歲的她日前錄製節目《超級夜總會》，再次憶起墜落山崖過世20年的亡夫，「那是我一生中最痛苦的時刻。」
記者楊穎軒／綜合報導
紀露霞演唱完〈望你早歸〉後，被主持人澎恰恰問到，為何好幾年都不敢碰這首歌，她表示，擔任空軍將軍的老公高必達退伍後失智，某天照慣例外出運動一去不回，當時透過報紙、電台、電視、廣播各種管道找人都杳無音訊，1年半後才有一名警員靠著高男帶在身上的天珠，於斷崖下尋獲早已經化為白骨的丈夫，「那段時間，可以說是我一生當中最難過的時刻。」
廝守43年的老公意外身亡，紀露霞說，曾經有電視台記者在訪問中要她演唱〈望你早歸〉，「拜託，我的心痛得要命，還叫我唱，我如果唱我就是三八女人（意指不正經）！」紀露霞直到某次和兒子談心後才豁然開朗，意識到必須為孩子們勇敢，才在丈夫離世8年後，於個人演唱會上再度開口演繹〈望你早歸〉。
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