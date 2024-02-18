《黑幫少爺愛上我》Jeff羅杰夫回應女粉求愛！被歌迷應援逼哭

從BL泰劇《黑幫少爺愛上我》中嶄露頭角的Jeff Satur羅杰夫演歌雙棲，於16、17日一連2天在台北舉行「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」首站，2天吸引2300位粉絲朝聖。羅杰夫非常有誠意的滿足粉絲，不僅換上多套性感秀服，曬精實身材，近2小時誠意十足演出超過20首歌，甚至唱到捨不得離場的安可加碼，從中文打招呼與不斷嘴甜撩粉「你好」、「辛苦了」、「我愛你們」、「必須的」，還放話當粉絲的男友與老公，最後被粉絲無預警「回擊」祭出應援影片，當場哽咽。
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演唱會上，羅杰夫穿著黑白搭配修身西服登場，連續飆唱〈Steal The Show〉、〈Highway〉，接著大喊：「台北！你好，我愛你們，兩場演出都完售了，你們要給自己鼓掌！」馬上引起歌迷大吼告白求愛「可以跟我交往嗎」，羅杰夫驚喜加碼回應：「當然可以當妳們男友，也可以當妳老公。」讓現場粉絲瞬間陷入瘋狂。
為了台北首場Solo秀，羅杰夫練舞技獻唱BTS防彈少年團成員Jung Kook〈Standing Next to You〉，到了演唱會尾聲，他無預警被Saturdayss（羅杰夫粉絲名）突襲放送應援影片，他哽咽表示：「當我說愛你們，就是真的愛你們，很多很多！我一生都要和你們在這裡，我知道這一路走來，我們經歷了許多旅程，包含這一次是首次台北Solo秀，你們很棒，我希望你們都要愛自己，我希望可以一對一幫你們按摩。」