木村拓哉首演美劇《群》「讓出C位」！男神秀流利英語氣場不輸人
日劇男神木村拓哉，出身於偶像團體SMAP，年輕時帥氣外型吸粉無數，在許多偶像劇中都是演男主角，雖然已經52歲了，但越來越有成熟男人的韻味，依舊是許多「師奶」的夢中情人，日前他首次出演的美劇《群》正式上線，雖然戲份不多，但演技在線、大秀流利英文台詞，強大的氣場，令粉絲留下深刻的印象，紛紛表示「木村是戲中畫龍點睛的存在，太帥氣了～」。
記者張芸婷／綜合報導
美劇《群》改編至同名科幻小說，內容講述一群科學家面對各地海洋發生的不尋常詭異現象，進行深入追查後發現，海底竟然有神祕智慧生物，以驚心動魄的災難場面，刺激觀眾恐懼感，喚醒大眾對大自然的敬畏及保育意識，令觀眾感受到人類在地球的渺小，更反應了人性的複雜。
木村拓哉這次在影集中，飾演企業兼慈善家「三船愛斗」，他在得知未知生物正威脅著全球人類後，是唯一一個願意聆聽科學家團隊意見的人，並提供研究考察所需的一切，希望能及時阻止這場世紀災難。
劇情中，有一段木村拓哉和主角群開視訊會議的畫面，15分鐘的劇情中，他全程以流利的英文大談「富豪的時間管理價值」，霸氣的演技獲得粉絲的大讚與好評。
該劇一播出，也在PTT論壇上引發熱烈討論，劇迷紛紛留言表示，「木村拓哉真的好帥！」、「多金資本家這個角色好適合他」、「真的不習慣木村沒有站在C位啊！」
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