觀光署引這法解釋赴陸禁團令 李彥秀不忍開嗆：納粹法學再現？

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李彥秀直指，面對外界質疑「禁止組團赴陸」的法源依據，觀光署引用「發展觀光條例」第53條第1項與「旅行業管理規則」第49條第19款，可笑至極，「發展觀光條例」第53條第1項「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處…罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。」
李彥秀說，法條的原意是，若Ａ業者「個案」的行為有損國家利益，可以處以罰鍰；情節重大者，可停止營業項目，或廢止執照或登記。處罰個案的既成行為，如何作為「通案」禁止組團赴陸觀光的依據？況且，宣布三月一日開放業者組團赴陸的是民進黨政府，現在一紙命令宣布組團赴陸有損「國家利益」的也是民進黨政府。國家利益宛如月亮，初一十五不一樣，究竟是國家利益，還是政治利益？
李彥秀再指，此外，引用「發展觀光條例」第49條第19款：「旅行業不得有下列行為：…十九、經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者。」更是循環論證。發展觀光條例第53條第1項既然無法作為管理監督依據，那旅行業又是不遵守什麼規定了？
李彥秀認為，顯然觀光署不再是服務全民與業者的部門，而是聽從國安單位命令的血滴子，僅憑著一紙於法無據的「聖旨」，就扼殺了民眾的旅行規劃與業者的生存命脈，國安與獨裁往往只有一線之隔，納粹法學殷鑑不遠。她說，民進黨政府有責任與義務說清楚，拿台灣觀光業者祭旗後，下一個矛頭要指向誰？