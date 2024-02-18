蕭敬騰新加坡開唱！陶晶瑩驚喜探班 吐心裡話「珍惜緣分」
昨（17）日蕭敬騰（老蕭）受到「聖淘沙名勝世界」的邀請，連續兩天都在新加坡陪大家過新年，昨天晚上的演唱會，迎來嘉賓陶晶瑩（陶子）驚喜現身後台，她一見到老蕭以及蕭敬騰的太太Summer便開心祝賀：「恭喜蕭先生！恭喜蕭太太！」而這兩天演出，老蕭的好友以及乾兒子、乾女兒都來探班，讓後台非常熱鬧。
記者吳雨婕／綜合報導
昨晚演出歌單裡老蕭也特別獻唱〈新不了情〉，這是他當時在節目《超級星光大道》所演唱的經典歌曲，新年時節大家在新加坡再次團聚，特別溫暖又幸福，老蕭在台上感性說道：「陶子姐今天也在現場，這首歌是我在《星光》被聽見的歌，也是我和陶子姐共同回憶，很珍惜所有的緣分，也珍惜可以跟大家相聚的每一次機會， 祝福大家新年快樂！」
此外，接連兩天演出都有老蕭好友以及乾兒子、乾女兒來探班，每個小朋友一進房都看中他最近心愛的機場代步車，老蕭最近走到哪騎到哪，車不離人，人不離車，偏偏這兩天都讓給小朋友們在房裡及後台飆車，老蕭只能等到收工回房才能騎，又調皮的說：「我終於可以騎我的車車了。」然後開始在房裡瘋狂繞圈，同事們紛紛笑他如果有小孩，應該會跟小孩搶玩具。
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