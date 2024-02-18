告五人3月宜蘭戶外開唱！「2萬張門票1分鐘完售」 將提供接駁車
樂團告五人繼台北、高雄雙巨蛋4場萬人秒殺完售後，跳級再跳級，將在3月16日進軍宜蘭運動公園體育場舉辦戶外大型演唱會「vivo告五人《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會」，門票於今（18）日啟售，總共2萬張門票1分鐘完售，告五人也寵粉無敵，提到屆時將提供返鄉專車及市區免費接駁車，方便各縣市的歌迷往返。
記者吳雨婕／綜合報導
忙碌豐收一整年，正在閉關準備演唱會的告五人，在宜蘭場演唱會門票開賣當下也放下所有行程，與歌迷們一起緊張守候在螢幕前，直到得知公司告知完售消息的那刻，才跳起來開心尖叫，告五人表示：「去年的2月我們也與歌迷們一起緊張期待台北小巨蛋《宇宙的有趣》開賣，今年邀請哈瓜們一起『回家』，看一看養育我們的城市，約定好在宜蘭看星星、看煙火，還要吃烤香腸，謝謝歌迷們的支持，再度來到告五人的宇宙裡玩耍！」
此外，「vivo告五人《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會」於3月16日在宜蘭開唱，最寵粉的告五人為了方便各縣市的歌迷往返，預計將提供返鄉專車及市區免費接駁車造福廣大歌迷，讓歌迷安心享受演唱會。
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