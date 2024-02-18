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退休外交官推廣台歐文化交流　鳳山老家變身古歐洲「時光迴廊」

▲何元奎（左）與陳美芬攜手推展台歐文化交流。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲何元奎（左）與陳美芬攜手推展台歐文化交流。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

結束30年外交官生涯，出身高雄的何元奎結合德國芬畫廊及國際藝術策展人陳美芬，不遺餘力以推廣台灣歐洲國際交流為職志。何元奎近日選擇回到家鄉，將多年來收藏的部分藝術品及古典家具運回鳳山老家，進行改裝並佈置成為「時光迴廊歐洲古式風華」空間，將於2月20日下午四點舉行開幕式，請來旅德鋼琴博士蔡昀晏現場以他收藏的18世紀德意志皇家認可的古董鋼琴演奏世界古典名曲。

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▲有150年歷史的德勒斯登古鋼琴。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲有150年歷史的德勒斯登古鋼琴。（圖／記者陳美嘉翻攝）
在各自領域發展的何元奎與陳美芬，在德國因畫展結緣，家鄉同為高雄的兩人一見如故，也有心共同為台灣做點事，這次特別攜手佈置「時光迴廊歐洲古式風華」空間並以此為據點，除結交志同道合的同好推廣高雄在地藝術，也建構歐洲與台灣文化交流的橋樑，逐步完成讓台灣藝術在國際發光發熱的理想。

何元奎年輕時考上經濟部駐外商務人員，曾先後派駐德國法蘭克福及柏林15年、捷克布拉格6年、香港3年，從小就想當家藝術家的他，趁著在海外工作的機會四處旅行，看到藝術品或木製家具就抱著隨緣的心態買下，至今已累積多達兩三百件，其中包括歐洲古式桌椅及名家畫作。

▲何元奎收藏的各式歐洲古典家具擺設於「時光迴廊歐洲古式風華」空間。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲何元奎收藏的各式歐洲古典家具擺設於「時光迴廊歐洲古式風華」空間。（圖／記者陳美嘉翻攝）
何元奎的收藏中，年代最久遠的要算是「獨角獸與貴婦人」掛毯，據傳為一位法國貴族贈送給新婚妻子的禮物，一組共6幅，約製作於15世紀末，每幅均可見一位貴婦、一隻獨角獸和一隻獅子，獨角獸、獅子以及背景的旗幟、帳篷上有族徽圖案。掛毯底色皆為紅色，佈局和諧、色彩明豔，以平面化、裝飾化的手法精細入微地表現奇花異草、珍禽異獸，以及姿態優雅、服飾華美的貴婦，畫面洋溢生命力和美感。

▲約製作於15世紀末的「獨角獸與貴婦人」掛毯。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲約製作於15世紀末的「獨角獸與貴婦人」掛毯。（圖／記者陳美嘉翻攝）
這6幅掛毯構圖寓意豐富而含蓄，獨角獸、關閉的花園及石榴樹象徵女性的貞潔，其中5幅分別以鏡子、管風琴、花冠、糖果、握持撫摩等代表視、聽、味、嗅、觸五感，第六幅的詮釋一直有爭議，一般認為是以貴婦摘下項鍊放回首飾盒喻指抗拒五感帶來的物質誘惑。

另一架18世紀德意志皇家御用皇冠徽章認可的德勒斯登古鋼琴，是何元奎在義大利水都威尼斯入手，出自德國製琴名家Hagspiel之手，雖然歷經150年歷史，音色仍非常清亮幽揚。

「時光迴廊歐洲古式風華」位於鳳山區三商街177號，開幕當天將由目前任教於德國市立蕭茲音樂學院的鋼琴家蔡昀晏，現場以這架鋼琴演奏蕭邦、貝多芬、李斯特等古典音樂大師的經典曲目，名琴、名曲、名家三位一體可說相得益彰，也讓高雄與歐洲在初春午後跨時空連結。

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