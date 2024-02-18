影／McClung灌籃大賽力抗5黑哨！Brown晉級被噓爆　網噴評審太瞎

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Jaylen Brown第一灌致敬1985年奪冠的「風車灌籃」Dominique Wilkins，獲得評審一致好評拿下48.8分，第二次嘗試Brown想模仿當年Dee Brown的單手遮眼灌籃，但他是灌籃後才做出遮眼動作，顯然完成度不足，卻獲得47.6分成績，讓他順利挺進決賽。
當Brown擊敗紐約尼克Jacob Toppin進入決賽時，現場觀眾的反應表明了人們對評審決定的不滿，直接發出巨大的噓聲，尤其邁阿密熱火新秀Jaime Jaquez Jr.，無論是首輪或是第二灌的表現，都被認為比Brown更好，但卻獲得了更低的分數，球迷的噓聲凸顯了評審打分的問題。
效力費城76人隊的29歲中鋒Joel Embiid目前正在護理膝傷問題，他在社群媒體X（Twitter）上表示，「我是專業酸民，當我說我能贏得灌籃大賽，只是膝蓋可能不允許時，我這可不是在嫉妒，哈哈。」
McClung成為NBA史上少數第6位衛冕灌籃大賽的球員，並且是自芝加哥公牛的明星Zach LaVine於2015年和2016年之後，相隔7年首位連續兩年衛冕灌籃王的球員。
今年灌籃大賽見證了McClung連霸壯舉，也引發了關於如何提升賽事吸引力和公平性的討論，如果想要讓球星、球迷認真對待這場比賽，評審必須要加油了，否則收視率只會越來越爛。
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